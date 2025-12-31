揮別2025！黃國昌曝健身勵志片：體重減17公斤、體脂率降16%

[Newtalk新聞]

有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌這一年來健身有成，他選在2025年的最後一天公布自己堅持運動一年來的「健康之路全紀錄」，他自曝體重從94.6公斤降到77公斤，減掉約17公斤，體脂率也從34.多%降到16.多%，體脂率少了18%，連自己看過去健身前的照片都忍不住喊「哇靠」。





黃國昌稍早於臉書分享自己這一年來的健身紀錄YouTube影片《明年，繼續練》，他說，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。

黃國昌指出，這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！





他也提到，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄我體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。

