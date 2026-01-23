揮別Lulu誣告陰霾！28歲男星加入「戀愛KPI」大隊 深夜散步貼心幫背包「爆同居」

孫天宇傳緋聞。翻攝cc娛樂現場微博

曾在《一年一度喜劇大賽》大放異彩、近年在影視與音樂領域皆有不俗表現的28歲中國男星孫天宇，近日被爆出疑似與神祕女子甜蜜同居。多家中國媒體捕捉到孫天宇返京後直奔住所，晚間更與一名女子低調外出，兩人互動自然且親密，「戀情曝光」的消息迅速衝上社群平台熱搜。

孫天宇疑似已與女友同居。翻攝孫天天天天天宇微博

深夜護花細節曝光 暖男行徑引發熱議

根據媒體跟拍畫面顯示，孫天宇在結束外地行程返回北京後，便直接回到住所休息。當晚，他換上休閒裝束與一名面容清秀的女性一同出現在住所周邊。散步過程中，孫天宇展現十足暖男風範，主動接過女方的背包掛在肩上，兩人邊走邊聊，互動顯得相當自然且親暱。

由於兩人散步後雙雙返回同一住所，且多日被拍到同進同出，引發外界猜測兩人正處於穩定的同居關係。對於這波突如其來的「喜訊」，網友紛紛調侃近期喜劇界演員戀情頻傳，戲稱大家都在年初趕著完成「戀愛KPI」，以幽默態度看待這段新戀情。

孫天宇被拍到深夜與一名女子散步。翻攝cc娛樂現場微博

曾陷抹黑風暴 法律還清白真相大白

孫天宇的感情動向之所以如此受矚目，也與他過去曾捲入的爭議有關。2023年時，孫天宇的前女友「Lulu」曾在社群平台上發布長篇控訴，指稱其涉及出軌及暴力等行為。這段沉重的過往在當時引發大眾嘩然，甚至一度重創他的演藝形象。

然而，該事件在同年迎來驚人反轉。孫天宇所屬公司隨即公開爭執過程錄音證據，證明指控內容並非事實，並透過法律程序自清。最終，前女友於2023年8月24日發布手寫道歉信，坦承文中所述的出軌與暴力行為皆為捏造事實。這場一度被視為演藝圈「祕密」的醜聞真相大白後，也讓網友對他的評價轉趨同情與支持。

演藝事業全面開花 揮別陰霾迎新生

在經歷感情波折後，孫天宇將重心全面轉往事業，2025年他在《喜人奇妙夜》第二季表現亮眼，影視作品如《無憂渡》、《煥羽》也相繼播出，展現多面演技。2026年1月，由他主演的電影《不過是上班》在中國大陸上映，成績不俗，可說是事業愛情雙豐收。

此次戀情曝光，多數網友抱持正面態度，認為在法律與事實已還其清白的前提下，孫天宇有權利追求新的幸福。目前孫天宇方尚未針對戀情傳聞做出正式回應，但粉絲已紛紛獻上祝福，期待他能在這段關係中獲得平靜與快樂。



