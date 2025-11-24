揮手也有學問！2台公車同時來怎麼攔 司機親授祕訣「這樣比」秒懂

公車司機分享，若同時迎來2台公車，第一台揮右手、第二台揮左手。（翻攝自Threads＠kon.s002）

不少通勤族都有過類似經驗，迎面時來了2台公車，明明只想搭後面那一台，揮手後前車誤會靠站停下，結果真正想搭的後車直接揚長而去。近日有網友在Threads上提問「同時來2台公車，要搭第2台，該怎麼揮手？」，引來公車司機現身分享實務技巧，引發熱烈討論。

網友在Threads發問：「迎面而來2台公車，我要搭第2台，但又不想讓第1台車的司機以為我要搭，請問我該怎麼揮手？」，他也強調自己是認真提問，表示曾經遇過「揮手後，第1台停下、第2台就繞過它開走」的窘境。

貼文一出，公車司機康煉傑跳出來分享，若在台中地區，通常司機都能看懂不同方向的揮手方式，第1台揮右手、第2台揮左手。

不過他表示，這套方法目前主要在台中地區使用，其他縣市沒有測試過，並呼籲網友若有興趣可一起實驗回報。

有趣的是，網友追問：「那如果是第3台呢？要舉雙手嗎？」康煉傑則笑回，真的遇過學生用手勢讓他一眼就懂，要招第3台就左手舉高，再比一個『OK』。他表示，那次自己剛好就是「第3台車」，對方一做這個動作，他瞬間就知道她要搭自己的車，甚至打趣說：「可能當下突然學會讀心術。」

另一名網友也補充其他招手方法，第1台舉右手不動、第2台舉左手不動、第3台則是「舉左手向第3台移動」，讓手勢與方向更明確。

康煉傑提醒，動作其實是次要的，關鍵是「要讓你想搭的公車司機看到你」。

