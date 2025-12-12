揮打老年柯基！飼主手搖飲店今未營業 民眾怒留請勿虐狗紙板

記者楊忠翰／台北報導

虐待老年失智柯基的飼主經營的手搖飲店並未營業。（圖／記者楊忠翰攝影）

社群平台近日瘋傳1段虐狗影片，一名男子對著家中高齡柯基犬斥責揮打，引發社會各界關注，有網友肉搜後發現，飼主是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店負責人；12日《三立新聞網》前往該手搖飲店採訪，但今天並未開門營業，地上則擺放1張紙板，上面寫著「請勿虐狗！虐狗不可取！可惡至極！」等字句，顯然是熱心民眾所留。

一段虐狗影片在社群平台 Threads瘋傳，只見影片中的飼主對著年邁的柯基犬喝斥揮舞棍子動粗，柯基犬被嚇到翻了一圈，悲慘情況讓人不忍直視。網友在分享影片呼籲「不知道有沒有什麼辦法能幫幫這老孩子？認為強烈有生命危險」，更有網友起底飼主是手搖飲一家台北加盟店負責人，表示曾在店內看過柯基犬。虐狗情節重大引起討論，不僅店家Google評論湧入一星負評，總公司臉書專頁也被留言洗版。

對此，台北市議員陳宥丞11日晚間表示已請動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物；民進黨立委郭昱晴也表示：「我知道他的飲料店在哪，曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子⋯⋯明天來處理。」

