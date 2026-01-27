揮拍築情感 北市西湖實中親師生羽球共學

北市西湖實中舉辦「親師生羽球趣味競賽」，學生在場上暖身

學生在競賽前討論戰術策略

學生在運動中找方法，合作中解決問題

臺北市西湖實驗國中舉行「親師生羽球趣味競賽」，邀請家長與師長走進球場，與學生並肩作戰；透過揮拍連結情感，將溝通協作與戰術策略落實於真實互動中，在汗水與歡笑間淬鍊出最溫暖的校園風景。

西湖實中表示，本次活動是「解方大道」適性選修課程「羽你有約・羽球會友」的實作成果，競賽採兩階段進行。首先登場的暖身賽，學生透過搭檔練習培養默契，並在討論與嘗試中調整站位、規劃戰術與分工策略，將課程中所學的規則理解、溝通協作、賽制規劃與臨場應變具體化。正式競賽則在隔週登場，親師生同場組隊上陣，彼此在場上相互支援、在場下彼此加油，讓孩子在被理解與被信任中建立自信與勇氣。

西湖實中指出，活動的一大亮點，是由學生主動邀約家長與師長一同組隊參與，球場上不只是輸贏的較量，更是「一起完成」的練習，每一次的接殺、挑球與救球，都需要隊友間的眼神交流與即時溝通；每一次的得分與失誤，也都在鼓勵與提醒中化為下一球的調整。

西湖實中校長高毓璇表示，這份在真實情境中生成的默契與支持，正是孩子最珍貴的學習收穫，也是西湖實中最珍視的學習風景。為增添活動驚喜與回憶，現場準備多項豐富獎品，包括羽球拍、羽球襪、禮券以及學校「小田園」親手栽種的有機蔬菜等，讓參與者在揮灑汗水之餘也能滿載而歸。