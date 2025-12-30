揮桿做公益 壽山盃高爾夫球賽報名最後倒數

▲ 「第25屆壽山盃高爾夫球賽」目前賽事報名已進入倒數階段，最後20個名額。（圖／敬典文教基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 由財團法人敬典文教基金會主辦的「第25屆壽山盃高爾夫球賽」，將於2026年1月10日在信誼高爾夫球場熱情開打，主辦單位指出，目前賽事報名已進入最後倒數階段，最後20個名額，呼籲熱愛高爾夫球、關心公益的球友把握機會踴躍報名。

敬典文教基金會表示，壽山盃邁入第25屆，長期結合運動與公益，透過賽事所募集之勸募款項，持續用於購置設備，協助弱勢團體改善資源與服務條件。希望藉由球友的參與，讓運動熱情轉化為對社會的實質關懷。

為提升賽事趣味並兼顧公益初衷，此屆壽山盃特別規劃18洞特色道具挑戰，所有道具皆由基金會同仁親手DIY製作，以創意巧思取代高成本製作，完全保留更多經費回饋給需要幫助的弱勢團體。報名與活動詳情請上「財團法人敬典文教基金會」官網查詢。

