揮桿做公益！第25屆壽山盃公益高爾夫球賽登場 18洞同步開打、百萬黃金球最後PK

▲果嶺趣味競賽得獎人是張芮萁（左）及頒獎人是台北BMW董事長依德、鎔德簡金鎔（右）合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】第25屆「壽山盃公益高爾夫球賽」於1月10日在高雄信誼高爾夫球場盛大登場，豔陽高照下，來自各界的企業代表與公益球友齊聚一堂，以揮桿行動力挺公益。活動邁入第25年，不僅延續結合運動與公益的初衷，更透過創意設計，讓高爾夫球場化身充滿歡笑與驚喜的公益遊樂場。

賽事於上午10時30分由果嶺趣味遊戲揭開序幕，凡捐款500元以上即可參加，球友們熱情暖身、踴躍上場，一開打即為受贈單位募得上萬元善款。其中，一名女性球友張芮萁完美揮出關鍵一桿，成功締造亮眼成績，贏得由BMW台北依德、台北鎔德贊助的BMW Cruise M-Bike，瞬間引爆全場掌聲與歡呼，成為當日最吸睛的焦點。

本屆賽事另一大亮點落在第13洞，由申豐特用應材股份有限公司贊助、價值百萬元的「百萬黃金高爾夫球擺件」挑戰，吸引眾多球友躍躍欲試。隨著賽事進入倒數時刻，現場氣氛持續升溫，球友們專注研究擊球路線、即興發揮創意，讓比賽充滿緊張感與趣味性。

主辦單位也在18洞中精心設計多項趣味關卡與挑戰道具，相關設備全由基金會同仁親手DIY製作，盼能節省活動成本，將更多資源投入公益，協助弱勢團體。許多首次參賽的球友表示，沒想到高球賽事能如此活潑有趣，豐富獎項與關卡設計，讓球場宛如大型公益嘉年華。

中午12時整，18洞共30台球車同步出發，場面壯觀。球場上擊球聲、加油聲與笑聲此起彼落，愛心隨著每一次揮桿持續傳遞。主辦單位財團法人敬典文教基金會表示，壽山盃公益高爾夫球賽25年來秉持初心，串聯企業與社會力量，期盼透過運動凝聚更多善意，讓公益精神持續在社會中發酵。（圖╱敬典文教基金會提供）