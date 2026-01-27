揮桿日本，品味極致：打造您的專屬高爾夫假期

厭倦了千篇一律的觀光行程？渴望在旅途中，同時滿足對高爾夫的熱愛與對異國文化的探索？日本，正是您夢寐以求的絕佳目的地。這裡不僅有世界級的高爾夫球場、細緻入微的服務精神，更結合了溫泉、美食與自然景觀，讓每一次揮桿，都是一場全方位的奢華體驗。現在，就讓我們為您量身打造「專屬的日本高爾夫之旅」，無論是短期精華還是深度漫遊，都能找到完美節奏。

三島高爾夫球俱樂部

精選多元行程，滿足所有球友想像

我們精心規劃全日本從北到南的多樣化行程，無論您喜歡壯麗風光還是挑戰球技，都有行程等您來體驗。

經典都市圈便捷之旅：適合時間寶貴、追求效率的球友。如「福岡高爾夫5天3場球」或「大阪高爾夫球6日3場球」，結合國際門戶城市的便利交通，下機後即可快速抵達都會近郊的優質球場，輕鬆享受揮桿樂趣，行程後更能暢享都市購物與美食。

仙台鄉村俱樂部

溫泉療癒紓壓之旅：將高爾夫與日本頂級溫泉文化完美結合。在「仙台秋保溫泉」或「日本別府溫泉」的行程中，白天挑戰設計獨特的球場，傍晚則浸泡在熱氣氤氳的溫泉中，洗去疲憊，讓身心徹底放鬆，達到真正的度假境界。

高原自然避暑之旅：夏季首選！前往「蓼科高原」、「那須高原」或「兵庫神鍋高原」，在涼爽舒適的氣候中，於綠意盎然、視野開闊的高原球場盡情揮桿。清新的空氣與遼闊的景致，讓打球成為一種身心靈的享受。

度假村全包式體驗：如「東北安比高原渡假村」及「北海道留壽都渡假村」5天3場高爾夫球之旅，提供一站式的豪華體驗。住宿、餐飲、球場皆在度假村內，設施完善，適合希望與親友專注於球敘、享受寧靜假期，無需舟車勞頓的團體。

海景峽灣風光之旅：偏愛臨海球場的挑戰與壯闊景色？「房總半島」與「四國高松、高知」行程，讓您在澎湃的海浪聲與絕美的海岬風光中擊球。而「沖繩4天2場球」則能享受充滿南國風情的海濱球場，體驗別樣的度假風情。

大岡高爾夫球俱樂部

超越行程的「客製化」核心服務

我們深知，真正的頂級高爾夫旅行，不應受制於固定行程。因此，我們的核心服務是 「完全客製化」 ，您的需求，就是我們規劃的起點：

球場任選，難度自定：不拘泥於既有行程列表。無論您想挑戰舉辦過大型賽事的冠軍級名門球場，體驗設計大師的經典傑作，還是偏好景觀優美、難度適中的休閒球場，我們都能憑藉當地深厚資源，為您預約心儀的場地，規劃最順暢的擊球動線。

彈性天數，自由組合：從「福岡4天3場球」的緊湊精華，到「高松6日4場球」的從容深度，天數完全由您決定。可單純聚焦高爾夫，亦可自由搭配觀光行程，例如在富士山腳下揮桿，或於京都古蹟間漫步，打造獨一無二的「高爾夫+X」主題之旅。

專業後勤，尊榮體驗：

高爾夫專用交通：安排寬敞舒適的專車，妥善運送球具與人員，點對點無縫接駁，省去一切搬運煩惱。

特色住宿與美食安排：搭配球場，精心推薦當地溫泉旅館、精品酒店或豪華度假村，並預訂特色美食，從頂級和牛、新鮮海產到懷石料理，滿足您的味蕾。

南方林克斯高爾夫俱樂部

為什麼選擇日本？為什麼選擇我們？

日本高爾夫球場以其極佳的維護品質、富有戰略性的設計和無可挑剔的禮儀文化聞名於世。在這裡打球，是一種尊重與享受。而選擇我們，您將獲得：

當地深度知識：對日本各地球場特色、預約管道及文化的深入了解。

靈活彈性的規劃：真正以您的預算、時間與喜好為出發點。

細緻的行程管理：從出發到返程，全程有專人協調，解決所有瑣碎事務，讓您只需專注於享受比賽與假期。

這個季節，正是規劃旅程的時刻。無論是櫻花紛飛的春季、綠意盎然的夏季、紅葉似火的秋季，還是清朗舒適的冬季，日本總有適合揮桿的好天氣與好風景。

立即聯繫我們，開啟專屬於您的日本高爾夫夢想之旅。讓我們為您規劃的不只是一趟旅行，更是一段值得永久回味的極致體驗。

