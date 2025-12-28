揮棒迎新年 兩岸學生棒球好手齊聚海滄跨年對戰
【記者蔡宜儒／廈門報導】用一場熱血比賽，為一年畫下句點。第六屆「華夏金榜」海峽兩岸學生棒球聯賽總冠軍賽，將於2025年12月29日至2026年1月2日在廈門海滄登場，來自兩岸的學生棒球好手齊聚球場，在揮棒、奔跑與吶喊聲中切磋球技，也為彼此留下一段屬於青春的跨年記憶。
這項以學生為主角的棒球賽事，橫跨小學、國中、高中到大學層級，今年總冠軍賽共設U10、U12、U15、慢投壘球與大學組等五個組別，吸引兩岸28支隊伍、近千名選手與教練、隨隊人員參與。開幕式預定於12月30日上午在海滄區體育中心舉行。
球場上是對手 場下成朋友
學生棒球聯賽自2017年舉辦以來，逐步成為兩岸校園棒球圈熟悉的交流平台。多年來，參賽隊伍從最初的少數城市，擴展到多個不同地區，累積超過500支校隊、近萬名青少年選手參與。對不少球員而言，賽事不只是比賽結果，更是第一次在球場外認識來自另一端的同齡朋友。
不少教練指出，學生階段的棒球交流，重點並非勝負，而是讓孩子在實際互動中學會尊重、溝通與團隊合作。透過共同訓練、比賽與生活交流，許多球員在短短幾天內建立起深厚情誼，也讓棒球成為最自然的共同語言。
跨年不只倒數 還有青春的吶喊
今年總冠軍賽的一大特色，是橫跨歲末與元旦。12月31日晚間，賽事將結合頒獎典禮與跨年活動，讓球員們在結束一天賽程後，一起迎接新年的到來。對長時間投入訓練的學生選手而言，這樣的跨年形式格外難得，也讓比賽回憶多了一層情感溫度。
跨年活動除了頒獎外，也安排音樂表演與互動節目，讓來自不同背景的年輕選手能在輕鬆氛圍中交流。多項節目融合傳統元素與現代演出形式，展現年輕世代對文化的多元詮釋。
棒球，成為青春交流的共同語言
活動場地金沙書院，以開放式文化空間著稱，讓選手們在比賽之外，能坐下來聊天、分享球隊故事與各自的學習生活。對不少球員來說，這些場下的對話，與場上的每一支安打一樣難忘。
隨著新年鐘聲倒數，來自兩岸的年輕選手將在同一個場域迎接嶄新的一年。主辦單位期待，透過這樣單純而持續的學生棒球交流，讓競技回歸運動本質，也讓更多青年在球場上建立理解與友誼，為未來留下更長遠的連結。
其他人也在看
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 13 小時前 ・ 10
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
WBC／日本隊首波名單曝光！大谷翔平領銜8強投 陣容超豪華
WBC／日本隊首波名單曝光！大谷翔平領銜8強投 陣容超豪華EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
中職》手掌骨裂原因超離奇！ 兄弟第1指名：我很懊惱
中信兄弟第一指名許庭綸27日晚為中信盃台日高中棒球對抗賽開球，他在冬季聯盟期間因為在浴室滑倒導致左手掌輕微骨裂，僅打4場就退賽，連他都苦笑：「（受傷的方式）滿奇特的。」許庭綸今年首度參戰冬盟，出賽4場12打數敲出5支安打，打擊率4成17，原本狀況正好，洗澡後走出浴室被門檻絆倒，加上手撐地導致左手掌輕微骨自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
中信兄弟》楊志龍、吳哲源是否回簽？ 兄弟近期可望宣布名單
中職中信兄弟今年60人外名單包括投手林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源，捕手胡孟智、黃鈞聲，內野手馬鋼、蘇緯達，以及外野手林書逸等人，其中已經有不少人可能被簽回，但外野手林書逸、內野手馬鋼都轉戰富邦悍將，投手部分，楊志龍、吳哲源等人是否被簽回，仍受到矚目。TSNA ・ 21 小時前 ・ 1
日職／徐若熙喊全力搶先發 「敵對」王建民獻祝福！笑：中信兄弟鬆口氣
味全龍本土王牌徐若熙下季確定轉戰日職福岡軟銀鷹，26日加盟記者會上他喊話自己下季會全力爭取球隊先發投手的位置，隨後球團特別播放一段祝福影片，中信兄弟投手教練王建民不但驚喜現身，還開玩笑說，「聽到你確定要去日本，讓中信兄弟鬆一口氣。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
選我選我！鞏冠出席徐若熙加盟記者會 毛遂自薦要軟銀也關注他
體育中心／徐暐喆報導台灣投手徐若熙轉戰日本職棒軟銀鷹隊，在加盟記者會當中，中華職棒球員工會理事長吉力吉撈·鞏冠也特別錄製祝福影片，不過卻引起現場哄堂大笑。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 4
台日對抗賽》不愧是甲子園冠軍 日本王牌休1天飆7K奪勝投
日本夏季甲子園冠軍投手新垣有絃今在中信盃台日高中棒球對抗賽休1天扛先發，對羅東高工4局猛飆7次三振無失分，率領九州聯隊以3：1奪下勝利，盃賽以2勝1敗的不敗成績收尾。新垣有絃是今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手，25日對台灣青棒王者平鎮先發，用56球投2.2局被敲5安失2分無關勝敗，即便是交流賽，新自由時報 ・ 16 小時前 ・ 1
MLB》大谷翔平敲道奇本季最遠轟！聯盟第一卻另有其人
洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平再次展現超乎凡人的恐怖力量！根據大聯盟（MLB）官網最新公布的2025賽季Statcast數據統計，道奇隊全隊今年「飛行距離最遠」的一發全壘打，正是由大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰中所擊出的469英尺超特大重砲。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
MLB／道奇大撒幣被別隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：是好事
道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。 道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 4
WBC／沒有山本由伸！日本首波名單僅3旅美選手 主帥爆料：母隊還沒放人
世界棒球經典賽WBC將在明年3月開打，26日日本武士隊在東京舉辦記者會，公布首批入選的8名選手皆為投手，大谷翔平如期參戰卻不見山本由伸的名字，總教練井端弘和透露目前還在等大聯盟球團通知，完整名單預計要到1月中才會正式出爐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
WBC》大谷翔平領銜日本隊8人名單！續穿「16號」原因曝
為了備戰明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍日本隊於今（26）日公布首波8名參賽成員。這份名單清一色由投手組成，除了早已確定參賽的二刀流球星大谷翔平外，更包含首度披上國家隊戰袍的菊池雄星，由美、日職強投聯手打造的「豪華陣線」初現雛形。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
NBA》球評稱湖人問題在Doncic、LeBron 不做困難的事
生涯在NBA打過13個球季，曾擔任多倫多暴龍總教練的球評Sam Mitchell表示，洛杉磯湖人的問題在於3大主力Luka Doncic、LeBron James、Austin Reaves都很像，都不會打無球，不做困難的事，不像金州勇士的Stephen Curry。TSNA ・ 23 小時前 ・ 4
MLB》連3年三壘打王 Carroll跑速領先全大聯盟
台美混血外野手Corbin Carroll今年擊出生涯單季新高17支三壘打，成為國家聯盟史上第2位連3年三壘打數全聯盟第1的球員，而他的三壘打跑速也連2年高居全大聯盟第1。TSNA ・ 2 小時前 ・ 發起對話
MLB》大谷翔平多難對付？ 數據分析揭露全方位能力
大聯盟史上第1位4度全票最有價值球員大谷翔平，近2年打擊表現來到生涯顛峰，合計轟出109發全壘打，wRC+是這2季合計15打席以上球員第2高的176。球種分析數據揭露，幾乎沒有什麼球種是他無法應付的，各類型投手幾乎都拿他沒輒。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
經典賽／日本武士名單8投確定 井端弘和透露單場可能用2先發
WBC世界棒球經典賽將在明年3月正式開打，上屆冠軍日本武士在26日公布了8位投手名單，對此監督井端弘和也談到安排，表示投手群部分還會再增加，而先發投手部分則是以「雙先發」模式進行。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
MLB/前台鋼洋投哈瑪星當巨人 若上大聯盟待遇好過拿底薪
前台鋼雄鷹洋助人哈瑪星（Nick Margevicius）新賽季將與舊金山巨人簽下小聯盟合約，若能夠升上大聯盟，將可以領到些微高於大聯盟底薪的年薪。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
PLG》這畫面太美！ 韓籍三皇+林志玲為洋基主場震撼開幕
洋基工程籃球隊今天（27日）迎來隊史主場開幕戰，雖然「韓籍四皇」中僅有睦那京、李素敏、崔洪邏三人亮相，朴淡備因行程未能現身，但依舊不減話題熱度。加上重量級嘉賓、女神林志玲驚喜到場助陣，場內外星光熠熠，討論度瞬間拉滿，也成功反映在票房表現上，本場門票全數售罄，場外更出現大批排隊進場的觀眾，氣氛相當熱絡。TSNA ・ 18 小時前 ・ 1
日職／「第一次看到徐若熙沒有笑容」 蔡其昌分享資格賽小故事
台灣強投徐若熙26日正式加盟福岡軟體銀行鷹，以3年15億日幣（約為3億台幣）的大約正式加入，將穿上象徵王牌的18號降臨軟銀，在加盟記者會上會長蔡其昌也到場祝賀，更透露當初經典賽資格賽時，徐若熙因傷無法先發而臉上失去笑容的故事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
WBC／日本隊首批8名投手曝光 大谷翔平入列
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本武士隊總教練井端弘和今（26）日在東京記者會上公布首批出賽名單，8名球員皆為投手，其中包含已表態參賽的洛杉磯道奇投手大谷翔平。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話