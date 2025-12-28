揮棒迎新年 兩岸學生棒球好手齊聚海滄跨年對戰

【記者蔡宜儒／廈門報導】用一場熱血比賽，為一年畫下句點。第六屆「華夏金榜」海峽兩岸學生棒球聯賽總冠軍賽，將於2025年12月29日至2026年1月2日在廈門海滄登場，來自兩岸的學生棒球好手齊聚球場，在揮棒、奔跑與吶喊聲中切磋球技，也為彼此留下一段屬於青春的跨年記憶。

圖說：「華夏金榜」海峽兩岸學生棒球聯賽過去活動圖片。（圖片提供/海峽兩岸棒球交流委員會）

這項以學生為主角的棒球賽事，橫跨小學、國中、高中到大學層級，今年總冠軍賽共設U10、U12、U15、慢投壘球與大學組等五個組別，吸引兩岸28支隊伍、近千名選手與教練、隨隊人員參與。開幕式預定於12月30日上午在海滄區體育中心舉行。

球場上是對手 場下成朋友

學生棒球聯賽自2017年舉辦以來，逐步成為兩岸校園棒球圈熟悉的交流平台。多年來，參賽隊伍從最初的少數城市，擴展到多個不同地區，累積超過500支校隊、近萬名青少年選手參與。對不少球員而言，賽事不只是比賽結果，更是第一次在球場外認識來自另一端的同齡朋友。

圖說：「華夏金榜」海峽兩岸學生棒球聯賽過去活動圖片。（圖片提供/海峽兩岸棒球交流委員會）

不少教練指出，學生階段的棒球交流，重點並非勝負，而是讓孩子在實際互動中學會尊重、溝通與團隊合作。透過共同訓練、比賽與生活交流，許多球員在短短幾天內建立起深厚情誼，也讓棒球成為最自然的共同語言。

跨年不只倒數 還有青春的吶喊

今年總冠軍賽的一大特色，是橫跨歲末與元旦。12月31日晚間，賽事將結合頒獎典禮與跨年活動，讓球員們在結束一天賽程後，一起迎接新年的到來。對長時間投入訓練的學生選手而言，這樣的跨年形式格外難得，也讓比賽回憶多了一層情感溫度。

跨年活動除了頒獎外，也安排音樂表演與互動節目，讓來自不同背景的年輕選手能在輕鬆氛圍中交流。多項節目融合傳統元素與現代演出形式，展現年輕世代對文化的多元詮釋。

圖說：第六屆「華夏金榜」海峽兩岸學生棒球聯賽總冠軍賽，將於2025年12月29日至2026年1月2日在廈門海滄登場。（圖片提供/海峽兩岸棒球交流委員會）

棒球，成為青春交流的共同語言

活動場地金沙書院，以開放式文化空間著稱，讓選手們在比賽之外，能坐下來聊天、分享球隊故事與各自的學習生活。對不少球員來說，這些場下的對話，與場上的每一支安打一樣難忘。

隨著新年鐘聲倒數，來自兩岸的年輕選手將在同一個場域迎接嶄新的一年。主辦單位期待，透過這樣單純而持續的學生棒球交流，讓競技回歸運動本質，也讓更多青年在球場上建立理解與友誼，為未來留下更長遠的連結。