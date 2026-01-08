揮棒逐夢以球會友 2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽圓滿落幕

▲2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽閉幕典禮體育局陳良乾局長致詞。

【記者 劉秋菊／台南 報導】2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽於日前（7）日於亞太國際棒球訓練中心室內投打練習場舉行閉幕典禮，為期6天的賽事圓滿落幕。本屆賽事自115年1月2日至1月7日舉行，賽事期間來自臺南市、桃園市、臺中市、高雄市、臺北市、新北市、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、雲林縣、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、澎湖縣、日本東北選拔隊及日本關西選拔隊等球隊分別於亞太成棒副球場、文中56棒球場、文小2棒球場、小北B棒球場、中信科技大學棒球場及中信金融管理學院棒球場進行比賽，各隊在場上全力以赴，展現精湛球技與高度團隊默契，為本屆賽事留下豐富且精彩的競賽成果。最終由南投縣中興國中榮獲冠軍，臺中市中山國中勇奪亞軍桃園市仁和國中及日本東北選拔隊奪下季軍殊榮。

▲陳良乾局長頒發2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍獎盃予南投縣中興國中。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，巨人盃國際青少棒錦標賽不僅是檢視青少年棒球實力的重要舞臺，更是培育未來棒球人才與深化國際交流的重要平臺。透過持續辦理這項具指標性的青少棒賽事，讓年輕選手於高品質競賽環境中累積實戰經驗，並藉由日本隊伍來臺參賽，深化臺日棒球交流與互動。

▲陳良乾局長與2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍（南投縣中興國中）、亞軍（臺中市中山國中）球隊合影。

臺南市政府體育局表示，臺南市巨人盃已成為國內三級棒球的重要賽事之一，每屆賽事皆凝聚各地優秀球隊，厚植臺灣棒球的發展能量。體育局長期支持並深耕三級棒球發展，透過完善場地管理、持續辦理全國及國際賽事，促進臺南市棒球發展，讓選手持續揮棒圓夢。未來，體育局將持續努力，強化臺南「棒球城市」的品牌形象，為臺灣棒球發展注入穩定而長遠的動能。(照片由體育局提供)