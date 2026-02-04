揮毫奔港都、駿馬啟新程 高市府民政局名家揮毫贈春聯迎新春 現場人潮滿滿

▲活動開場，由書法名家與貴賓共同書寫「揮毫奔港都，駿馬啟新程」，並與市民朋友手持新春條幅合影留念，為 2026 年迎新春・名家揮毫贈春聯活動揭開序幕。（左起︰主持人羅少君、台船公司藝術研習社范筱薇社長、謝漢三理事長、黃俊雄理事長、蔡豐吉理事長、張玉媛顧問、邱俊憲議員、高雄市政府民政局蔡翹鴻副局長；右起︰台灣文聯－台灣書法家協會沈榮槐理事長、吳麗泰理事長、江景榮理事長、陳榮洲顧問）

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府為迎接 115 年丙午新春到來，特於 2 月 4 日（星期三）上午 9 時 30 分至 11 時 30 分，在高雄市政府鳳山行政中心郵局前廣場舉辦「揮毫奔港都，駿馬啟新程」2026 年迎新春・名家揮毫贈春聯活動。活動由高雄市政府民政局、台灣文聯－台灣書法家協會、高雄市八方藝術學會共同主辦，並獲邱俊憲議員服務處、小樹香片、台吉化工、汶采筆莊、國立屏東大學藝術研究所學會等單位支持，吸引眾多市民朋友到場參與，現場洋溢濃厚的新春喜氣。

▲高雄市政府民政局蔡翹鴻副局長頒發獎狀，邱俊憲議員同時對年輕書法家給予獎勵與鼓勵，貴賓與得獎者肩上皆點綴象徵祝福的小蝴蝶，為頒獎時刻增添溫暖而自然的人文氣息。

本項活動自民國 95 年由蔡豐吉理事長與民政局宗教禮俗科共同構思推動，迄今已邁入第 20 年（疫情期間暫停辦理）。多年來持續以書法藝術回饋社會，結合市府資源與民間力量，成為高雄春節前深具代表性的文化公益活動之一。

延續去年「揮毫暖港都，金蛇佑豐年」所象徵的祝福與豐收，今年活動以「揮毫奔港都，駿馬啟新程」為主題，寓意新的一年高雄如駿馬奔騰、步伐穩健，在既有基礎上持續向前，開展城市發展與市民生活的新篇章。活動開場時，由多位書法名家與貴賓共同完成主題揮毫，並手持新春條幅進行大合照，為迎新春活動揭開序幕，也留下難得的集體紀錄。

▲活動尚在準備階段，現場已有市民朋友提前到場排隊領取號碼牌，展現名家揮毫贈春聯活動深受歡迎的人氣與期待。

活動當天，鳳山行政中心前廣場一早即聚集許多市民排隊等候，只為一睹書法名家的現場揮毫風采。現場匯聚老、中、青三代書法家聯袂參與，包括台灣文聯－台灣書法家協會會長沈榮槐，以及江景榮、謝漢三、黃俊雄、吳麗泰等理事長，張玉媛、蔡璧如、陳榮洲、蕭文雄、李碧娥等顧問，並有台船公司藝術研習社范筱薇社長等知名書法家共襄盛舉；同時邀請「高雄賞‧全國春聯書法比賽」各組前三名得獎代表到場書寫，老中青三代同台揮毫，象徵書法文化薪火相傳、歷久彌新。

▲名家於現場即席揮毫，市民朋友近距離欣賞筆墨流轉，在等待中感受書法藝術的溫度與年節氣息。

本次活動由台灣知名資深美聲主持人暨新聞主播羅少君擔綱主持，現場流程溫潤流暢，兼具專業與親和力。開場由高雄市政府民政局蔡翹鴻副局長致詞，代表市府向市民朋友與書法家們致上新春祝福，並肯定本活動多年來以最貼近民眾的方式，透過筆墨傳遞文化溫度，讓書法藝術自然走入市民生活。

沈榮槐會長亦特地自台北南下參與，表示名家揮毫贈春聯不僅是節慶習俗，更是一種承載祝福、連結世代的重要文化形式。眾人齊聚高雄市政府鳳山行政中心前廣場，以筆墨迎新、以文化祝福城市，讓新春氣息在港都街角自然流動。

邱俊憲議員多年來持續支持本活動，每年除親臨現場與市民同賀新春外，也特別對年輕書法家給予獎勵與鼓勵，藉此發掘新秀、培育後進，為高雄書法文化注入源源不絕的新血，肯定其在書法學習道路上的努力與成果。

活動現場除書法揮毫外，亦可見細緻而溫暖的人文巧思。本次活動蕭文雄老師於現場分享象徵祝福的小蝴蝶配飾，並依來賓當日服裝色系搭配不同顏色分送，讓不少市民在索取春聯之餘，也多了一份輕巧的新春心意。這些色彩各異的蝴蝶低調點綴於書法家與市民朋友身上，並與活動帆布看板的視覺元素相互呼應，為整體場域增添柔和而自然的人文氣息。

活動援例採取號碼牌方式提供市民領取春聯，現場動線流暢、秩序井然。市民朋友在欣賞書法揮毫之餘，也能與書法名家近距離互動，感受傳統藝術所蘊含的溫度與祝福。

隨著活動圓滿落幕，市民彼此道賀新年，現場充滿笑容與祝福聲。這場結合書法藝術、世代傳承與城市情感的迎新春活動，不僅為市民帶來春節前的溫暖，也象徵高雄在新的一年，以文化為底蘊，持續向前，正式啟動屬於港都的新里程。（圖╱記者 王苡蘋翻攝）