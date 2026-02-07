揮毫贈春聯 宜蘭市超人氣、頭城鎮送紀念紅包

頭城鎮一一五年新春揮毫贈春聯，鎮長蔡文益鎮長蔡文益還特別準備了一份祝福，送給親自到場索取春聯的鄉親「馬年生肖紀念紅包」。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為迎接新年的到來，宜蘭縣宜蘭市與頭城鎮七日分別舉辦一一五年新春揮毫贈春聯。頭城鎮長蔡文益親自分送「馬年生肖紀念紅包」；宜蘭市於活動同時結合公益關懷，推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動。

頭城鎮大師揮毫贈春聯活動，七日於公所一樓大廳舉辦，讓鄉親們除舊布新，歡喜迎新年；宜蘭市在市立圖書館廣場舉辦「馬年福安－新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」。

頭城鎮公所邀請在地享有盛名之書法家王文清、吳政安、俞素卿、陳枝萬、蔡時魁、康潤之、邱正義、張春生…等多位大師現場揮毫，並配合頭城長青學苑及頭城樂齡學習中心、宜蘭書法學會成員現場書寫春聯，提供民眾免費索取，讓鄉親們除舊布新，歡歡喜喜迎馬年。鎮長蔡文益還特別準備了一份祝福，送給親自到場索取春聯的鄉親～「馬年生肖紀念紅包」。

宜蘭市舉辦一一五年新春揮毫贈春聯，市公所結合公益關懷，推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動，民眾以文創市集消費集點或捐贈發票兌換好禮，所募集發票全數捐贈予阿寶基金會。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市「馬年福安－新春揮毫贈春聯暨文創市集活動」，由金同春書會書法老師揮毫書寫春聯，民眾不畏低溫排隊索取、氣氛熱絡，一幅幅墨香春聯成為不少家庭迎新年的最佳開端。佛光大學與繕印本舖帶來的版畫年畫與絹版拓印體驗，也吸引許多親子留下專屬於自己的新春記憶。深受小朋友喜愛的「捲捲姐姐說故事」同樣滿座，笑聲與掌聲不絕於耳，為活動增添溫暖而明亮的童趣時光。

宜蘭市公所結合公益關懷，推出新春限定「馬年福安紅包」兌換活動，民眾以文創市集消費集點或捐贈發票兌換好禮，所募集發票全數捐贈予阿寶基金會，讓新春祝福化為實際行動，在城市中持續傳遞善意。