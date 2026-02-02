「揮毫贈春聯」民眾大排長龍索取 議長張清照寫下「馬」字 祝一馬當先

台中市議長張清照寫下「馬」，祝福大家做事「ㄧ馬當先、馬到成功」，今年「馬上發財、馬上有錢」！（記者陳金龍

記者陳金龍／台中報導

農曆春節即將到來，家戶都要張貼春聯，台中市議長張清照每年邀書法老師現場揮毫寫春聯，贈送給鄉親添喜氣，已連辦十多年，除了嘉惠民眾，也希望能傳承傳統文化。二日舉辦，一早就吸引大批鄉親排隊索取，張清照也親手寫下「馬」，祝福大家做事「ㄧ馬當先、馬到成功」，今年「馬上發財、馬上有錢」！

揮毫活動在昨日上午九時三十分開始，不少民眾一早就來等侯，議長服務處前大排長龍等待。今年共請來陳志聲、蔡篤釗、李榮鈞、陳世澤、楊金村、周慶芳、卓彩雲、楊隆明、施嬉滿、施德昌、謝愛卿、劉振興等十二位書法老師，個個功力十足，也各有擅長的字體，有的寫行書，有的隸書或草書、楷書等，有民眾還準備吉祥字句，希望藉由書法老師的墨寶，替自己家宅祈福。

台中市議長張清照每年邀書法老師現場揮毫寫春聯，贈送給鄉親添喜氣。（記者陳金龍攝）

張清照也依照慣例，提起毛筆寫下「馬」字，祝福大家不管事業、前途都ㄧ馬當先；現場還由書法老師一人寫下ㄧ幅四字祝福語，有馬上封候、龍馬精神、駿馬奔騰等。 張清照說，希望今年馬年，大家都能有「龍馬精神」，做什麼事都能一馬當先，馬到成功，還祈求今年經濟能夠起飛，讓大家都「馬上有錢」、「馬上發財」。

這場活動是由張清照服務處與清水生活美學協會合辦，張清照本身也是清水生活美學協會的理事長，重視文化傳承，經常舉辦民俗、藝文活動傳承文化。