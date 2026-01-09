揮毫迎新春！ 彰化警分局展現文化氣息邀書法名家送祝福

揮毫迎新春！彰化警分局展現文化氣息，邀書法名家寫春聯、分送祝福。（圖：警方提供）

彰化警分局迎接農曆新年到來，由分局長林英煌邀請周益進、謝永基、林漢業及張君玉等書法大師，蒞臨警分局禮堂現場揮毫，以一筆一墨書寫新春祝福，讓平常嚴謹的「警察分局」，瞬間洋溢著濃厚的年節喜氣與藝術人文的氣息。

彰化警分局長林英煌強調，書法揮毫不只是象徵「迎新送舊」的年節儀式，更是一種文化傳承與社區情感的交流，期盼透過藝文活動，為同仁注入正向能量，也祝福鄉親們在新的一年都能夠馬到成功、事事如意；警政工作順遂、同仁們平安健康；並期許未來能持續結合文化藝術元素，讓警察機關不再只是守護治安的場所，更是貼近人心、充滿溫度的公共空間，讓警民在文化交流中感受彼此的關懷與祝福。

充滿年味！彰化警分局邀書法名家揮毫寫春聯、迎新春。（圖：警方提供）

而在活動現場則是墨香四溢，多位書法大師以筆墨揮毫，寫下象徵平安、吉祥與希望的春聯佳句，不僅展現書法藝術之美，也讓參與活動的民眾與員警們，在忙碌勤務與生活之餘，感受到傳統文化所帶來的溫暖與療癒力量，現場充滿喜氣洋洋的氣氛。（李河錫報導）