揮毫迎新春 彰化警分局邀書法名家送祝福 墨香中注入人文暖流

為迎接115年農曆新年到來，彰化警分局8日在分局禮堂舉辦「揮毫迎新春」活動，由分局長林英煌親自邀請書法名家周益進、謝永基、林漢業、方一成及張君玉等5位書法家蒞臨現場揮毫，以一筆一墨書寫新春祝福，為平日紀律嚴謹的警察分局注入濃厚的年節氣息與溫暖人文氛圍。

活動現場墨香四溢，5位書法名家各展風格，揮毫潑墨寫下「平安吉祥」、「福滿人間」、「歲歲平安」等寓意深遠的春聯佳句，不僅展現書法藝術深厚底蘊，也象徵對警政工作順遂、社會祥和的誠摯祝福。員警們在繁忙勤務之餘駐足欣賞，紛紛表示透過書法藝術洗滌心靈，感受到迎新年的喜悅與溫暖，現場氣氛溫馨而熱絡。

彰化警分局指出，透過邀請在地書法名家進入警察機關，不僅讓同仁近距離接觸傳統藝術，也展現警政單位推動人文關懷、重視同仁身心平衡的用心，讓警察機關成為兼具紀律與溫度的公共空間。

分局長林英煌表示，書法揮毫不只是迎新送舊的年節儀式，更是一種文化的傳承與情感的交流，希望藉由藝文活動舒緩同仁工作壓力，為警察團隊注入正向能量，同時也祝福新的一年警政工作推展順利、同仁及家屬平安健康。

林英煌進一步指出，警政工作除了維護治安與交通秩序外，也應貼近人心、連結社會情感，未來將持續結合文化藝術、社區資源與警民互動，打造更具親和力的警政環境，讓警察機關不僅是守護治安的堡壘，更是警民交流、傳遞關懷與祝福的重要場域，共同迎向嶄新的一年。

