揮毫迎新春 身心障礙者走入社區傳遞祝福

為營造春節氣氛、促進服務使用者與社區民眾的交流互動，岡山身心障礙福利服務中心今（廿三）日上午於小牧人柑仔店辦理「馬年迎春‧揮毫納福寫春聯」活動，邀請國際書法比賽屢獲佳績的書法家謝永泰老師蒞臨現場揮毫，為新的一年寫下祝福，增添濃厚年節喜氣。(見圖)

活動現場除提供民眾索取春聯外，也安排服務對象一同參與書寫與學習，近距離感受傳統書法藝術之美；活動結束後，服務對象前往鄰近律師事務所、警察局、消防局及里鄰商家發送春聯，向社區夥伴表達感謝之意。此項「春聯拜年」行動已持續推動三年，深獲社區肯定，也成為岡山障福中心與在地連結的重要橋梁。

廣告 廣告

今年適逢岡山障福中心成立三十週年，特別由謝永泰老師題寫祝賀詞「恩福滿羊」，並由學生進行仿寫與繪畫創作，後續將製作成春聯作品，寄贈給長期支持中心的捐款人，傳遞感恩與祝福。

岡山障福中心主任劉秋月表示，這次活動不僅為迎接新春的重要節慶安排，更透過實際行動，引導身心障礙者參與社區、累積生活經驗與自信，期盼藉由書寫祝福、走入社區，讓更多人看見身心障礙者的努力與溫暖心意，共同迎接充滿希望的新一年。

活動現場亦特別安排岡山小作所服務對象帶來吉他、烏克麗麗及鐵琴演出，其中已取得街頭藝人證照的阿輝演唱〈恭喜恭喜〉、〈賀新年〉、〈新年新祝福〉等多首應景歌曲，吸引不少民眾駐足欣賞，為現場增添熱鬧溫馨的年節氛圍。

小牧人柑仔店為身心障礙者重要的娛樂休憩場域，空間內展示服務對象油畫、襪子娃娃等多元藝術創作，過去亦配合農曆新年、復活節、聖誕節等節慶辦理活動，並推動烘焙、手作及粉彩等課程，持續深化身心障礙者與社區民眾的互動連結；今年岡山障福中心預計於四月至八月間，陸續辦理口風琴、粉彩創作、游泳及律動等免費課程，歡迎民眾關注岡山障福中心官網及粉絲專頁，掌握最新報名資訊。