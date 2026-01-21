揮毫迎馬年 板橋區公所：書法名家送春聯28日起登場

（記者陳志仁／新北報導）為迎接115年馬年農曆春節，板橋區公所將於1月28日至30日，在公所6樓禮堂舉辦丙午年「金馬賀新春‧揮毫贈春聯」活動，邀請「醉墨軒書會」多位書法名家現場揮毫，免費贈送春聯與斗方，邀請市民朋友踴躍參與，將馬年新春的祝福與喜氣帶回家。

圖／民眾晾曬春聯作品。（資料照，板橋區公所提供）

板橋區長陳奇正表示，張貼春聯是臺灣春節不可或缺的重要習俗，板橋區公所每年皆規劃揮毫贈春聯活動，深受市民朋友喜愛；今年活動共安排5個場次，分別於1月28日及29日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，以及1月30日上午9時至11時舉行，讓不同時段的民眾都能共襄盛舉。

陳奇正指出，透過書法名家現場揮毫，不僅讓民眾感受年節氣氛，也能欣賞書法藝術之美；期盼大家在新的一年都能「金馬獻瑞、闔家平安」，迎接充滿活力與希望的馬年。

醉墨軒書會理事長唐菁說，春節前與市民分享揮毫創作，是書會多年來的重要傳統，此次特別準備多款寓意吉祥、招福納喜的馬年賀歲詞句，讓民眾將祝福張貼於家中，迎接生氣蓬勃、好運奔馳的新春。

板橋區公所補充，自100年起持續辦理揮毫贈春聯活動，至今已邁入第15年；每年安排書法老師親筆揮毫，為春聯注入溫度與人情味，在電子化普及的時代更顯珍貴，誠摯邀請市民一同走進公所，在墨香與年味中迎接喜氣洋洋的農曆新年。

