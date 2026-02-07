揮毫送暖迎新春 劉美芳辦贈春聯活動傳遞公益年味

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，年節氣氛逐漸升溫，新北市議員劉美芳舉辦為期三週、共十一場的「大師揮毫贈春聯」活動，邀請書法老師現場揮毫，免費贈送春聯給里民，將滿滿的新春祝福與公益關懷送進社區。

圖／新北市議員劉美芳舉辦為期三週、共十一場的「大師揮毫贈春聯」活動。（新北市議員劉美芳提供）

劉美芳今（7）日於板橋慈惠宮舉辦贈春聯活動，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧又溫馨，不少民眾攜家帶眷前來索取春聯，提前感受濃濃的過年氛圍，也將象徵好運、福氣與喜氣的祝福帶回家；家扶基金會主任黃劍峯也到場共襄盛舉，與里民及孩子們一同沾喜氣、迎新年。

劉美芳表示，大師揮毫贈春聯已成為每年過年前的重要傳統，希望透過這樣的活動，結合公益、愛心與文化，深入板橋各地，為社區帶來符合年節氣氛的服務；尤其最開心看到民眾「樓上揪樓下、阿公揪阿嬤、阿母揪阿爸、厝邊揪隔壁」，一起走出家門領春聯，不僅迎新年，也讓社區更加熱鬧、有凝聚力。

劉美芳指出，後續仍有多場贈春聯活動將陸續登場，明（8）日上午9時至12時於家樂福板橋店舉辦，下午2時至5時在北極壇；下週二（10日）晚間6時至8時則於妙雲宮登場，誠摯邀請市民朋友把握時間前來免費領取春聯，一同迎接充滿希望的新一年。

