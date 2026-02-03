揮毫送暖迎新春 台電台東區處春聯活動凝聚社區情感

▲台電台東區處趙淑芬處長(中間)、游鵬緯副處長(右２)、黃仁祥老師(右3)與志工及民眾歡喜迎新年合照。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】新春腳步將近，年味也悄悄在社區中蔓延。為迎接農曆新年到來，台灣電力公司台東區處於2月3日舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，邀請當地書法家周仁祥老師現場揮毫，免費贈送寓意吉祥的春聯給民眾，以墨香傳遞祝福，陪伴鄉親迎接嶄新的一年。

▲台電台東區處周仁祥老師(左1)現場揮毫。

活動現場紅紙高掛、墨香四溢，不少民眾攜家帶眷前來排隊索取春聯，挑選象徵平安、吉祥與順遂的字句，提前為家中增添濃濃年節喜氣。透過一筆一畫的揮毫書寫，傳統書法文化不僅走進日常生活，也讓新春祝福在社區中流動。

▲台電台東區處舉辦墨香迎春贈春聯，現場民眾反應熱絡，揮毫現場排隊人潮湧現，台東區處現場進行節能宣導活動。

台電台東區處處長趙淑芬表示，春聯承載的不只是過年的儀式感，更是每個家庭對平安用電、安穩生活的期待。台電身為公共服務的一環，除了穩定供電，也希望透過貼近民眾的文化活動，讓服務更有溫度，讓大家在迎新送舊之際，感受到安心與祝福。

趙淑芬處長指出，台東是一個重視人情味與文化傳承的地方，台電台東區處長期深耕在地，希望藉由新春揮毫活動，拉近與民眾的距離，讓「電力」不再只是看不見的存在，而是能實際感受到的守護力量。

除揮毫贈春聯外，活動現場亦結合電力服務諮詢與用電安全宣導，提醒民眾在年節期間注意居家用電安全，讓新年的祝福不僅寫在春聯上，也落實在生活每一個細節中。

台電台東區處表示，未來將持續結合電力專業、文化關懷與社區參與，推動更多貼近民眾需求的在地活動，讓公共服務在節慶時刻更有感，也為台東注入持續不斷的溫暖與光明。（圖╱記者王苡蘋翻攝）