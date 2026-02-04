揮毫「一馬平川」目標超越李四川？黃國昌：新年喜氣不要有太多政治聯想

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（4）日舉行「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲等人也一同進行揮毫。黃國昌在揮毫時，抽到「一馬平川」字樣，黃國昌也在春聯寫下四字。被問到是否希望如同一匹馬飛奔過台北市副市長李四川？黃國昌說，新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想。

民眾黨今天揮毫，黃國昌寫下「一馬平川」。（圖／方炳超攝）

民眾黨中央委員會今天通過，徵召黃國昌參選新北市長。而今天有報導傳出，李四川可能會在年前先請辭台北市副市長，投入新北市長選戰，媒體問黃國昌，新北市長選戰，現在藍白合進度到什麼了？因為剛剛寫春聯的時候寫的是「一馬平川」，是不是也希望如同匹馬一樣飛奔過、超過李四川？

對此，黃國昌說，新年喜氣喔，寫春聯不要有太多政治聯想啦。第二個是，他想川伯在台北市，是蔣萬安市長非常重要也得力的助手，那不管川伯在什麼位置上，他相信李四川都會全力以赴，扮演好他的角色。川伯任何的決定，那身為政壇晚輩的他都是滿滿的祝福。

至於藍白合進度，黃國昌則重申，他之前也跟大家公開報告過，先政策、價值、願景，這是最重要的事情。那他們也期待，可以早日跟國民黨，針對2026年在地方選舉的共同政見，能夠早日達成共識。那在這個基礎之上，接下來就可以正式的來進行政黨合作的協議。



