揮毫「一馬平川」盼超越李四川？白營對手笑回1句

民眾黨中央黨部4日下午進行「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，由左至右分別為宜蘭縣參選人陳琬惠、民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、嘉義市長參選人張啓楷。（袁茵攝）

就在國民黨新北市長人選未定，台北市副市長李四川傳出將於農曆年前請辭，正式投入新北市長選戰之際，民眾黨今（4日）拍板徵召黨主席黃國昌參選新北市長選舉，且下午與民眾黨創黨主席柯文哲等人一同寫春聯時，還特別寫出「一馬平川」，被解讀希望能如同一匹馬超越過李四川。

民眾黨4日下午於中央黨部舉辦「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，黃國昌、柯文哲、宜蘭縣參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷一同揮毫春聯。

但只見黃國昌一開始抽題時，便抽中「一馬平川」題目，而柯文哲則是最快速寫完春聯的人，被問到是不是過去寫考卷都這麼快交卷？柯文哲僅笑說「這樣講不好意思啦！但考第一名就好，管他這些」。

會後，被問到外傳李四川將於年前請辭，稍早民眾黨拍板徵召黃國昌選新北市長，藍白合進度到什麼程度？以及剛剛寫春聯題目為「一馬平川」，是不是希望能如同一匹馬飛奔超過李四川？聽聞題目時，只見柯文哲驚訝地張大嘴巴，而黃國昌則是笑說「沒有啦！新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想」。

黃國昌指出，「川伯」在台北市是台北市長蔣萬安非常重要且得力的助手，不管川伯在什麼位子上，相信對方都會全力以赴扮演好自己的角色，「對於川伯任何決定，身為政壇晚輩的我，都是滿滿的祝福」。

至於與國民黨之間在縣市長提名作業部分，黃國昌說，先進行政策價值及願景，這是最重要的事情，期待與國民黨2026年地方選舉的共同政見早日達成共識，在這基礎之上，接下來就可以正式進行政黨合作的協議；而民眾黨做事情的方式，也就是盡力做到跟人民承諾的事情，例如立院的前後任立委們，都在實踐柯文哲2024大選的政策菜單。

