揮汗收割水稻！ 彰化香田國小畢業生體驗豐收季邁向新生活

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珍貴一堂課！彰化二林鎮「香田國小」畢業生，體驗豐收季、邁向新生活！（圖：李河錫攝）

彰化二林鎮「香田國小」，為了讓6年級畢業生，在畢業前能留下難忘學習回憶，特別安排「稻米收割體驗」活動，由師長們帶領畢業同學下田體驗收割水稻、慶豐收樂趣，讓孩子們了解水稻從播種、插秧、灌溉、施肥、除草到收成過程，體驗農民們冒著豔陽或下雨，辛勤耕作的付出，增添一段珍貴學習經驗。（李河錫報導）

位在彰化二林鎮的「香田國小」，推展「稻米文化」已成為傳統校風；今年雖然只有13名畢業生，在導師歐建麟與林文達主任策劃下，還是陪伴孩子們走進金黃稻穗飽滿的水稻田，手持鐮刀、體驗豐收的樂趣；雖然天氣悶熱、汗水直流，孩子們依然興致高昂、充滿歡喜，通力合作、認真完成收割水稻的任務，臉上都洋溢慶豐收的自信與成就感。

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彰化二林鎮「香田國小」，率領畢業生體驗水稻豐收季，成為最珍貴的畢業禮、迎向學習新生活！（圖：李河錫攝）

即將畢業的同學們表示，前來學校生態田進行水稻收割體驗，象徵著6年學習也是「大豐收！」，更深刻體會食農教育「一分耕耘、一分收穫」，有努力付出、才會有美好收成的真諦；感謝6年來所有師長的教導與陪伴他們學習與成長，會永遠記得香田國小的師長們的恩澤。

香田國小校長鄭培華，則希望藉由稻米收割體驗活動，讓畢業生在邁向人生下個學習階段前，留下深刻而有意義的回憶，透過親身參與水稻豐收活動，不僅獲得知識與樂趣，也學會惜福與感恩；也祝福所有畢業生，懷抱勇氣與夢想，帶著母校師長滿滿的祝福，迎向嶄新的國中學習新生活。

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