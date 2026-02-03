揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂！基隆某國中母子賠7.5萬

基隆市某國中日前發生一起校園受傷意外。根據法院調查，當時一名女學生正與另一名女同學在學校體育館球場上架設羽球網，準備進行體育課程。

事發經過顯示，一名男同學發現羽球拍放置在地上，隨即拾起準備練習。然而，該男同學在女學生尚未完成架設作業、仍在球網附近活動的情況下，急於發球練打，揮拍時不慎擊中其中一名女學生的臉部。

受害女學生當場受傷，經送醫檢查後，醫師診斷其嘴唇有嚴重撕裂傷，右側門牙因強烈撞擊而斷裂。女學生家長認為孩子在校正常上課卻無端受傷，身心承受極大壓力，因此向男同學及其家長提出民事求償，請求賠償醫療費用及精神慰撫金共10萬元。

基隆地方法院在審理過程中，詳細勘驗事發當時的監視器畫面。畫面清楚顯示，男同學並未依照規定站在羽球發球線外，反而站在發球線內、靠近球網的位置。更重要的是，他在女學生尚未完成架設工作、仍位於危險區域時，即自行開始發球揮拍，最終導致這起意外發生。

法官在判決中指出，男同學理應知道在揮拍前必須確認周遭環境安全，並等待同學撤離危險區域，但他疏於注意這項基本安全守則，具有明顯的過失責任。此外，由於男同學尚未成年，其母親依法負有監護與教養義務，卻未能有效防止孩子的危險行為發生，因此應負連帶賠償責任。

法院在綜合考量受害女學生的實際醫療支出、精神損害程度，以及男同學的過失情節後，最終判決男同學與其母親須連帶賠償受害女學生7萬5520元。這項判決包含醫療費用及精神慰撫金。目前全案仍可上訴。

