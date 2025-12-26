揮鳳凰水災陰霾 蘇澳元旦健行摸彩熱鬧登場

蘇澳鎮公所元旦升旗健走摸彩。（蘇澳鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

為迎接二０二六年嶄新的一年，蘇澳鎮公所將於元旦清晨在鎮公所前廣場舉辦「元旦升旗暨健行活動」，邀請鎮民早起健行、迎接新年曙光。蘇澳鎮長李明哲表示，去年十一月蘇澳遭鳳凰颱風重創，公所特別透過元旦升旗與健行活動，鼓勵鄉親走出陰霾，以健康、正向的行動迎向新希望。

本次活動以「嶄新蘇澳 馬力全開」為主題，象徵城市重生與蘇澳人堅韌不拔的精神。活動當日上午七時開放報到，現場將發放限量一千三百份「SUAO紀念帽、小國旗、毛巾與點心饅頭」組合，早上八時整，李明哲將與貴賓共同領唱國歌，隨後全場進行暖身操，並舉辦健行活動，健行路線由鎮公所前廣場沿志成路人本步道前進，行經周爺廟、楠仔坑步道後折返，全程約三十分鐘。公所將於折返點發放早餐兌換券及摸彩券，完成健行即可兌換早餐與參加摸彩。

現場共準備一千三百份早餐，包括鹹粥、素粥及「功夫元氣圓滿餐」等，憑券兌換；摸彩券共二千張，最大獎為五十五吋電視，另有掃地機器人、除濕機、全自動咖啡機、腳踏車等多項好禮。凡完成健行並憑手章，還可加碼領取環保好禮，數量有限，送完為止。