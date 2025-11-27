援中國小5G新科技學習初體驗 融入在地海港城市的海味與食魚文化
高雄大學王政弘教授領導的5G運用新科技教學與學習推廣計畫團隊，近日前往援中國小辦理一場重要的教育元宇宙融入教學-「臺日沉浸科技融入教學參訪活動」，該課程從在地「海港城市的海味-元宇宙食魚文化」發想，包括日本美國學校掘井老師、高雄大學王政弘教授和吳志宏教授、教育部長官、新北市教師、援中國小教師等親臨現場觀課。(見圖)
主辦單位今(廿七)日說明，這次臺日沉浸科技融入教學參訪活動課程結合高雄海港城市、援中在地文化以及海洋生態保育議題，從「海港城市的海味-元宇宙食魚文化」發想，設計精彩的「元宇宙課程-從吃魚到海洋生態保育」課程，並透過元宇宙跨越時空距離、不受地域限的特性，讓位處不同地方的高雄大學、日本美國學校、援中國小師生、九如國小師生一起進入EWova的大教室進行元宇宙共學。
該課程設計理念以高雄海洋城市及援中地理位置、在地魚塭、鄰近蚵仔寮漁港為範疇，從認識在地虱目魚及季節性烏魚，到了解魚的營養價值及經濟效益，進而到愛護海洋的態度和素養；課程內容結合學生先備學習知識和日常生活經驗，運用學生自學、小組討論發表共學、教師導學的教學策略，引導從「吃魚」、「認識魚的身體部位和營養價值」延伸至「愛海洋」、「保護海洋生態環境」，期盼學生能將關愛保護環境和永續環境的理念落實於生活中。
課程結合5G運用新科技教學與學習推廣計畫進行教育元宇宙公開授課，由援中國小呂美惠老師擔任授課教師，課程安排援中國小與九如國小的師生透過元宇宙在EWova的大教室異地交流，日本美國學校掘井老師、高雄大學王政弘教授和吳志宏教授、教育部長官、新北市教師、援中國小教師親臨現場觀課，更有來自全國各縣市參與5G運用新科技教學與學習推廣計畫的老師們，透過網路GoogleMeet線上觀課，更有攝影師全程進行錄影，是一場極受重視的教學。
呂美惠老給予學生溫暖有助益的指示言語，帶著學生們進入課堂完成任務，學生們的表現獲得一致讚賞，而課堂中一些突如其來的小狀況，師生的默契中逐一悄然化解；在課程的尾聲，呂老師邀請所有共學的夥伴以及實體觀課人員一同共舞〈Baby Shark〉，圓滿總結收尾，為這堂課畫下歡樂的句點。
李和臨主任也帶著教務處團隊上場，邀請現場掘井老師、高大教授與援中國小師生進行「魚御守熱縮片鑰匙圈手作」，象徵台日兩島深厚情誼與海洋連結，寓意珍惜海洋資源、促進文化交流，祈願幸福、健康與友誼長存。
林珮如校長表示， 這一場臺日沉浸科技融入教學參訪活動對援中國小學師生而言，是5G運用新科技學習初體驗，透過沉浸式科技融入教學，讓學生能進入EWova元宇宙的課堂，順應世界潮流，接軌時代趨勢，從在地海港文化，連結國際海洋生態保育議題，對學生而言是一場難能可貴的學習體驗機會，因著教學元宇宙的課程，學生在EWova的大教室進行元宇宙共學，對沉浸式科技元宇宙學習有進一步的認識。
此外，也讓學生體驗元宇宙共學的無受限時空距離的特性，打開未來新科技學習視窗，開拓更寬廣的學習視野，獲得豐碩的學習經驗，更習得EWova元宇宙的寶貴知識，對於未來新科技學習有莫大的助益。
其他人也在看
情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議
新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權自由時報 ・ 1 天前
校內無心碰撞竟惹禍 女學生慘遭學長剪髮拖行｜#鏡新聞
又發生校園暴力事件！發生了非常誇張的校園暴力！昨天（11/24）新北市永和一所高中，一名高三的學長，不滿高一的學妹在校內擦撞到他肩膀，竟然情緒失控，二度跑到對方教室叫罵，甚至還直接闖進教室，把女學生從3樓拖行到1樓，甚至還拿出剪刀剪下女學生的頭髮，造成女學生身心受創。家長也在事發後馬上跑到派出所提告，表示絕不姑息校園霸凌。鏡新聞 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 21 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 6 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
經典賽/李洋被問怎麼對付大谷翔平？ 蔡其昌：不如去問鄉民
運動部部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，被問到2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊如何對付道奇二刀流球星大谷翔平，李洋回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析尋求破解之道。中職會長蔡其昌則表示，「不如去問鄉民」。中天新聞網 ・ 4 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 6 小時前