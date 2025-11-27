援中國小5G新科技學習初體驗 融入在地海港城市的海味與食魚文化

高雄大學王政弘教授領導的5G運用新科技教學與學習推廣計畫團隊，近日前往援中國小辦理一場重要的教育元宇宙融入教學-「臺日沉浸科技融入教學參訪活動」，該課程從在地「海港城市的海味-元宇宙食魚文化」發想，包括日本美國學校掘井老師、高雄大學王政弘教授和吳志宏教授、教育部長官、新北市教師、援中國小教師等親臨現場觀課。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，這次臺日沉浸科技融入教學參訪活動課程結合高雄海港城市、援中在地文化以及海洋生態保育議題，從「海港城市的海味-元宇宙食魚文化」發想，設計精彩的「元宇宙課程-從吃魚到海洋生態保育」課程，並透過元宇宙跨越時空距離、不受地域限的特性，讓位處不同地方的高雄大學、日本美國學校、援中國小師生、九如國小師生一起進入EWova的大教室進行元宇宙共學。

廣告 廣告

該課程設計理念以高雄海洋城市及援中地理位置、在地魚塭、鄰近蚵仔寮漁港為範疇，從認識在地虱目魚及季節性烏魚，到了解魚的營養價值及經濟效益，進而到愛護海洋的態度和素養；課程內容結合學生先備學習知識和日常生活經驗，運用學生自學、小組討論發表共學、教師導學的教學策略，引導從「吃魚」、「認識魚的身體部位和營養價值」延伸至「愛海洋」、「保護海洋生態環境」，期盼學生能將關愛保護環境和永續環境的理念落實於生活中。

課程結合5G運用新科技教學與學習推廣計畫進行教育元宇宙公開授課，由援中國小呂美惠老師擔任授課教師，課程安排援中國小與九如國小的師生透過元宇宙在EWova的大教室異地交流，日本美國學校掘井老師、高雄大學王政弘教授和吳志宏教授、教育部長官、新北市教師、援中國小教師親臨現場觀課，更有來自全國各縣市參與5G運用新科技教學與學習推廣計畫的老師們，透過網路GoogleMeet線上觀課，更有攝影師全程進行錄影，是一場極受重視的教學。

呂美惠老給予學生溫暖有助益的指示言語，帶著學生們進入課堂完成任務，學生們的表現獲得一致讚賞，而課堂中一些突如其來的小狀況，師生的默契中逐一悄然化解；在課程的尾聲，呂老師邀請所有共學的夥伴以及實體觀課人員一同共舞〈Baby Shark〉，圓滿總結收尾，為這堂課畫下歡樂的句點。

李和臨主任也帶著教務處團隊上場，邀請現場掘井老師、高大教授與援中國小師生進行「魚御守熱縮片鑰匙圈手作」，象徵台日兩島深厚情誼與海洋連結，寓意珍惜海洋資源、促進文化交流，祈願幸福、健康與友誼長存。

林珮如校長表示， 這一場臺日沉浸科技融入教學參訪活動對援中國小學師生而言，是5G運用新科技學習初體驗，透過沉浸式科技融入教學，讓學生能進入EWova元宇宙的課堂，順應世界潮流，接軌時代趨勢，從在地海港文化，連結國際海洋生態保育議題，對學生而言是一場難能可貴的學習體驗機會，因著教學元宇宙的課程，學生在EWova的大教室進行元宇宙共學，對沉浸式科技元宇宙學習有進一步的認識。

此外，也讓學生體驗元宇宙共學的無受限時空距離的特性，打開未來新科技學習視窗，開拓更寬廣的學習視野，獲得豐碩的學習經驗，更習得EWova元宇宙的寶貴知識，對於未來新科技學習有莫大的助益。