援交未成年少女又酒駕撞死人 通緝犯舉家潛逃美國遭遣返

蔡姓通緝犯潛逃美國多年，昨晚遭押解回台受審。（刑事局提供）

男子蔡正為（45歲）10年前因與未成年少女性交，遭法院判刑6月，隔年又在新北市酒駕撞死2人、11人受傷，事後畏罪舉家潛逃美國，遭新北地院與士林地檢署發布通緝。今年2月，美國當局加強掃蕩非法移民，蔡男遭美方逮捕，昨（29）日由美國執法行動遣返局（ERO）人員押解返台。

刑事局表示，蔡男曾任新北市某機械公司業務員，曾有多次酒駕紀錄。2016年4月，他因與未成年少女性交易，遭新北地院判刑6月定讞。未料，隔年3月6日晚間，他再度酒駕上路，行經新北市新莊區時失控，撞上待轉區內1輛轎車及12輛機車，釀成鄭姓夫妻當場身亡、11人輕重傷的慘劇。

蔡男為躲避刑責，2017年底舉家出境潛逃美國，想躲避司法追訴，也完全沒有賠償被害人一毛錢。2018年，新北地檢署因蔡男屢傳不到，對其發布通緝。

今年2月，美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）及執法行動遣返局（ERO）根據我方提供線索，在洛杉磯將蔡男逮捕。

蔡男29日由美方ERO幹員押解返台，全案移送新北地檢署偵辦。警方強調，跨國合作持續深化，任何逃亡海外的通緝犯終將難逃法網。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

