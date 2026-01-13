「援助已經在路上了！」 川普鼓舞伊朗民眾繼續反政府抗爭

2026年1月11日，美國總統川普在空軍一號上接受媒體採訪。美聯社



美國總統川普週二（13日）在社群平台發文，鼓勵伊朗民眾持續抗爭，對抗德黑蘭的神權政府，「援助已經在路上了！」

根據《華爾街日報》等媒體報導，川普已預定在週二接受簡報，考慮各種對伊朗血腥鎮壓民眾的反應行動，其中包括軍事打擊。

週二美東時間一早，川普在自家的社群平台Truth Social發文寫說：「伊朗的愛國者們，繼續抗爭，接管你們國家的各個機構！把施虐者與殺手的名字記下來，他們將付出慘重的代價。」

他進一步寫說：「除非這種毫無意義的殺戮停止，我取消任何與伊朗官員的會談。援助已經在路上了！讓伊朗再度偉大！（MIGA）」

廣告 廣告

川普先前曾在週日表示，伊朗官員已經向美國接觸，希望重啟核武問題談判，他當時表示已經在安排會議，但是也不排除在會談之前發動對伊朗的行動。週二的新發文表明，除非伊朗政府停止血腥鎮壓示威群眾，美方對伊朗的談判請求將不予理會。

目前美軍尚無在中東大規模集結的情況，尤其是中東地區目前並無美國的航空母艦打擊群。不過，美軍去年出動轟炸伊朗時動用的B-2等長程轟炸機，甚至是從中東基地起飛的匿蹤戰機，也都可以執行對伊朗的軍事打擊任務。

更多太報報導

哪些國家最可能撞上川普的制裁伊朗關稅？ 這三國在頭號名單上

【更新】伊朗血腥鎮壓逾6百死 川普祭25%次級關稅、空襲列選項

伊朗嗆炸美軍基地 川普放話祭「前所未有」打擊、曝對方想談判