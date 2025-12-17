援助泰南洪災 台灣捐百萬元助宋卡府重建

（中央社記者李宗憲曼谷17日專電）泰國南部洪災重建工作正持續進行，駐泰代表藍夏禮今天代表台灣政府赴泰南捐贈5萬美元（約新台幣157萬元）給宋卡府紅十字會。駐泰代表處表示，該款項用以協助當地政府及民眾推動災後重建。

駐泰代表處今天透過新聞稿表示，台灣政府持續關心泰國南部洪災及後續重建，先前於12月6日捐款給泰南台商同鄉聯誼會，向受災台商、僑民及當地民眾表達關心與慰問外，今天再度由藍夏禮代表政府親赴泰南捐贈5萬美元給宋卡府紅十字會。

駐泰代表處指出，宋卡府紅十字會接受善款，該款項將用以協助當地政府及民眾推動災後重建，以儘快恢復往日生活。

駐泰代表處表示，泰國四大僑團，包括泰國中華會館、泰國台灣會館、泰國台灣商會聯合總會及華僑協會共同為泰南洪災發起的募捐，總共獲得善款約564萬泰銖（約新台幣563萬元），也在藍夏禮的見證下，公開捐贈給宋卡府及泰南台商同鄉聯誼會，並由宋卡府行政管理機構（Songkhla Provincial Administrative Organization）代表及泰南台商同鄉聯誼會會長丘應華代表接受，盼能協助當地民眾加速災後復原。

駐泰代表處表示，僑界募捐及捐款充分展現台灣社團與僑民在泰國生根成長，及對在地民眾的深刻認同，並彰顯台泰間深刻的互助情誼。（編輯：謝怡璇）1141217