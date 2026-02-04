援外實習成果豐碩 我國學生助攻友邦傳承母語首創線上字典系統

為了儲備國際事務和援外人才，並提供特定學術領域的大專生參與我國技術援外工作經驗，國合會長期辦理「大專青年海外技術協助服務計畫」選送實習生、實習志工及實習華語教師出國援外，今天(4日)在使館特區舉辦實習成果分享會，邀請37名剛回國的青年分享出國實習經驗與感想。其中，聖露西亞技術團實習生邱子銘表示，這次出國實習經驗扭轉了他對援外工作的既定印象，他也發揮所長，協助建置一套「聖露西亞克里奧語－英語線上字典」，支持在地語言的數位保存與文化傳承。

由於自2018年起兵役政策調整，可赴友邦從事國際合作業務的外交替代役人數減少，外交部委託國合會規劃「大專青年海外技術協助服務計畫」，結合各大專院校開設的實習課程選送青年出國參與援外工作。

廣告 廣告

國合會今天(4日)舉辦「大專青年海外技術協助服務計畫」實習成果分享會，邀請37名分別被派駐到12國參與援外工作的實習生、實習志工及實習華語教師分享經驗與收穫。

國合會副秘書長李志宏致詞時指出，除了協助友邦，援外計畫最重要的是要贏得友邦對台灣的尊重，他鼓勵在場優秀人才未來優先把國際合作或援外等廣義的外交工作納入職涯規劃中。

就讀屏東科技大學的邱子銘表示，他曾被派駐到友邦聖露西亞參與「數位科技資訊培訓應用計畫」，他指出，克里奧語是聖露西亞當地常用語言，為了促進克里奧語的數位保存與文化傳承，他發揮所長開發建置了克里奧語跟英語對譯的線上字典系統。他說：『(原音)實習的話，對我來說對國際援助的認識會(變得)蠻不一樣的，至少可能一年前，我在想這個東西的時候可能會覺得，台灣就是負責砸錢給這些邦交國讓他們去建設一些資源，但在這邊實習的時候會感受到，我們並不是丟給他們魚的人，我們是教他們怎麼釣魚的人。另外，我還有在這邊做一個專題是關於克里奧語辭典的事，這東西應該也是全世界第一個關於他們聖露西亞克里奧語的字典，還有翻譯的模組都捐獻給他們。』

國合會副秘書長謝佩芬表示，不少實習生的援外經驗令她印象深刻，例如陽明交通大學研究生周咸貞把她在聖露西亞參與「青年與婦女賦權計畫」的經驗寫成一首歌；具有農藝專長的中興大學學生李筠熙則在菲律賓結識台商，因而在畢業前就獲得工作機會；另外，具有豬隻遺傳育種專業的屏科大學生葉瑞庭，在史瓦帝尼的種豬場實習時，注意到種豬近親繁殖的問題，因此著手協助重整管理機制，協助種豬場永續經營。謝佩芬相信，像這樣學以致用的案例，對實習生、駐團跟當地來說都是多方共贏，相當激勵人心。