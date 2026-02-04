援引傅崐萁前例 陳培瑜：李貞秀是否重演「假離婚」漏洞手法

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委、中配李貞秀遞補就任後，除國籍爭議外，其婚姻狀態說法也引發外界高度關注。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（4）日受訪時指出，社會質疑並非空穴來風，並點名過去曾出現「假離婚」製造法律漏洞的前例，質疑李貞秀是否有重演相同手法的可能。

陳培瑜表示，李貞秀在就職宣誓當天接受外媒專訪時提到，自己在獲得民眾黨提名之前，已與丈夫「和平分手」。然而，李貞秀與丈夫結縭多年、育有子女，卻在參選前夕出現婚姻關係的重大變動，自然引發外界猜測，是否涉及規避相關法治檢驗。

陳培瑜直言，擔任立法委員本就涉及多項法治義務，包括財產申報與對國家效忠的要求，而社會上並非沒有前例。她點名國民黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚當年曾引發高度爭議的「假離婚」案例，指出假離婚往往可能在財產申報或法律責任上製造灰色空間。

陳培瑜認為，她無法確定李貞秀是否明知自己在相關法規上已存在問題，卻又透過婚姻關係的變動，進一步創造更多法律漏洞；但正因過去有過相關爭議案例，社會才會對李貞秀的說法產生合理質疑。

陳培瑜強調，國人目前對李貞秀委員的疑問，最終都必須由李貞秀本人親自出面回應，「妳到底是不是假離婚，社會有權知道」，相關爭議不應長期停留在模糊地帶。

