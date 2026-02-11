援引美國戰略報告分攤防衛責任 賴清德籲支持國防特別預算共建印太和平

總統賴清德說明1.25兆元國防特別預算條例內容，呼籲朝野優先審議，偕友盟維護印太區域和平（圖／黃耀徵攝）

總統賴清德今（11）日偕同國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐，親自對外說明全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案的1.25兆元國防特別預算內容，並呼籲朝野在立法院新會期將其列為優先法案審議，共同守護印太區域和平。

行政院於去年8月底將國防特別預算條例草案送入立法院嗎，至今已將近6個月仍卡關程序委員會。藍白黨團多次聯手擋下，並要求賴清德應赴立法院說明軍購細項並備詢。民眾黨另提出總額約4000億元版本，不過綠營人士質疑，該版本未納入院版中著重的「非紅產業鏈」、「台灣之盾」等規劃，恐在國防專業與作戰需求上有所不足。

為爭取朝野支持院版國防特別預算條例，賴清德表示，台灣必須向國際社會展現守護區域和平的決心。蔡英文總統任內持續增加國防預算，今年提出國防特別預算條例，目的是強化國防韌性，確保國家安全與民主自由生活體制，進一步維護區域穩定。

賴清德指出，美國近期公布的國家安全戰略報告強調「集體防禦、責任分攤」，在印太區域和平議題上，除了美國協助，各國都須共同承擔責任。他表示，日本、韓國的國防預算都超過1兆元，台灣目前僅約8000多億元。此次提出的1.25兆元特別預算，分8年編列，平均每年約1500億元。

他也提到，日本總統高市早苗之所以獲得日本多數民眾支持，是因為她除了讓日本強大、富裕，也展現攜手友盟維護區域和平的決心，「台灣也應該這樣做」。他期盼國人支持國防特別預算，並希望朝野黨團在新會期儘速審議通過，讓國際社會看見台灣守護台海和平穩定的決心。

賴清德引用俗話稱，「自助、人助」，若台灣不盡心盡力，難以期待國際社會對台灣與台海和平的支持。他呼籲新會期開始後，朝野儘管立場不同，仍應將國防特別預算條例列為優先審議法案。

