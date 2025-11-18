援烏克蘭重要鐵路遭破壞 波蘭質疑俄羅斯幕後指使
位在波蘭東南部的小城市普瓦維，可以看到一列火車正停在軌道上，不過其他列車仍舊照常行駛。而在鐵路沿線四周，大批警察以及其他單位的調查人員，正仔細搜索有沒有其他遭到破壞的部份，或是歹徒留下的蛛絲馬跡。
波蘭內政部長基爾溫斯基表示，「16日晚上7時半左右，一列火車暫停在軌道上，因為偵測到鐵軌下方有個洞。」
除了晚間7時半之外，2小時後附近又傳出類似的狀況，這條鐵路線是從首都華沙一路往東南方大城盧布林，當地除了是波蘭的文化重鎮，也是俄烏戰爭爆發後，歐美各國軍事支援烏克蘭的轉運中心。因此波蘭政府把矛頭指向俄羅斯，暗指俄方就是幕後策動破壞鐵路的黑手。
波蘭安全情報機構協調官什爾摩尼亞克指出，「這起破壞行動受命於外國情報機構，這樣的可能性非常高，檢方也是如此認定的。」
波蘭不僅是各國當中，最積極支援烏克蘭軍備的一員，前往烏克蘭戰場的外籍傭兵，也是以波蘭人為最大宗，當然波蘭也踴躍參加以俄羅斯為假想敵的各項演習。
包括日前在挪威外海，由地主以及英國、波蘭海軍參與的實彈射擊，演習科目包括由挪威海軍潛艦，發射魚雷擊沉靶艦。
另外，正在法國訪問的烏克蘭總統澤倫斯基，與法國總統馬克宏簽署意向書，由法國出售100架飆風式戰機給烏克蘭，以強化烏克蘭的防空戰力。
不過，生產飆風戰機的達梭公司，受到供應鏈的影響，年產量目前維持在25架左右。加上還有其他國家排隊等著交機，烏克蘭最快要在2035年，才能取得這100架新戰機。財政缺口持續擴大，也是烏克蘭不得不面對的問題。
