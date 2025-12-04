援烏ING！ 澳要給「虎式直升機」、丹麥准烏境內設軍工廠、加再砸金援
[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續延燒，北約與歐盟對烏克蘭的軍事與財政支援同步升級。X 帳號據「NOELREPORTS」指出，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）日前宣布，加拿大將再撥款 2 億美元，透過北約「PURL」機制向美國採購武器援助烏克蘭，使加拿大近半年來對烏總支援金額累計達 8.9 億美元。
除此之外，歐洲國家也同步調整戰爭支援模式。據 X 帳號「Inty News」報導，丹麥已正式批准烏克蘭在其境內設立軍工廠，這也是北約成員國首度允許烏克蘭直接在境內建構軍事生產基地。據悉，該工廠將設於沃延斯鎮，專門生產固體軍用火箭燃料。
在軍備供應方面，X 帳號「NOELREPORTS」指出，澳洲政府正研議是否將即將退役的虎式（Tiger）攻擊直升機提供給烏克蘭，作為烏克蘭爭取額外軍援的一部分。由於澳洲正全面轉換為美製阿帕契直升機機隊，這批虎式直升機具備轉援空間，且該案將獨立於澳洲即將公布的新一波對烏資金援助方案之外。
另一方面，據 X 帳號「NSTRIKE」指出，羅馬尼亞政府已通過決議，允許國家接管受制裁企業在境內的資產，其中包括俄羅斯石油巨頭盧克石油公司（Lukoil）。該公司在羅馬尼亞經營 320 座加油站，並掌握全國第 3 大煉油廠及黑海離岸鑽探權，相關煉油產能約占全國燃料供應 25%。未來若制裁危及經濟或能源安全，政府可在國防最高委員會同意下指派特別管理人接管營運。
在財政層面，歐盟也正式為烏克蘭規劃中長期計畫，X 帳號「NSTRIKE」指出，歐盟執委會已公布兩項針對 2026 至 2027 年的重大金援計畫，內容包括以歐盟預算擔保籌資，並建立全新的「戰後賠償信用機制」，資金來源則來自被凍結的俄羅斯央行資產所產生的收益。
歐盟此次共提出 5 項立法提案，涵蓋禁止歸還俄國資產、建立防止俄羅斯報復的法律防護網，以及提供烏克蘭長期財政支援工具。歐盟預計將於 12 月 18 日至 19 日的高峰會上完成政治層級拍板。
