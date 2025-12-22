揹刀扮忍者遭關切！ 網友認出是台南傳說人物「藍波」

這位被稱為「藍波」的李先生表示，他只是在進行角色扮演，當地居民都熟知他的這種裝扮。（圖／TVBS）

北捷事件風聲鶴唳，警方上緊發條，台南有民眾參加海安商圈聖誕活動時，發現有男子打扮成忍者，但身上疑似揹著長刀，遭到現場員警關切盤查，事後將影片PO網，被眼尖網友認出，這名忍者是台南十大傳說之一，本人也親自出面解釋了。

近日，台南海安商圈舉辦聖誕活動吸引眾多人潮，一名身穿忍者服裝並背著疑似長刀的男子引起了現場警方的注意。在北捷恐攻事件後，民眾對於可疑人物的警覺性大幅提高，警方立即上前進行盤查。經調查，這位被盤查的男子正是當地知名的「台南十大傳說」人物之一。

鄰居也為他澄清，表示李先生沒有攻擊性，還提到自己十多年前就看到他在撿回收，晚上則會全身包起來扮成忍者。（圖／TVBS）

這位被稱為「藍波」的李先生表示，他只是在進行角色扮演，當地居民都熟知他的這種裝扮。李先生穿著忍者服裝已有一二十年歷史，但他只在假日才會以此裝扮在街頭出現，平時則以撿回收為生。長期認識他的鄰居也為他澄清，表示李先生沒有攻擊性，還提到自己十多年前就看到他在撿回收，晚上則會全身包起來扮成忍者。

台南市第二分局副分局長陳勇志表示，警方發現李姓民眾背著疑似刀具後立即上前盤查，結果發現他所持有的武士刀是塑膠製品，不具殺傷力。雖然證實這並非真刀，但在當前敏感時期，仍有民眾認為應避免這類可能引起誤會的裝扮。有民眾擔憂地表示，目前時機敏感，這樣的行為可能被視為想要模仿引起動亂的人。

值得注意的是，同一場活動中還有一名長者疑似因擔心北捷事件重演，自備長棍防身，同樣遭到警方關切，所幸最終都只是虛驚一場。

