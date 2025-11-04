揹媽祖上大武活動登場 102位好漢後天攻頂
南部中心／洪明生 屏東報導
由阿猴媽祖文教基金會所主辦的，揹媽祖上大武活動4日上午登場，縣長周春米以及廟方人員上香祈福後，將媽祖神像請出登上神轎，出發前往大武山，102位好漢預計6日攻頂，完成這場山神與海神的世紀相遇。
揹馬祖上大武活動，千里眼、順風耳兩神像也過爐，隨媽祖神像一同前往北大武山。（圖／民視新聞）
在屏東縣長周春米以及廟方人員帶領下，信眾們共同上香祈福後，請下神桌上的千里眼、順風耳以及媽祖神像，陸續過完香爐後神像登上神轎，緊接著就要展開揹媽祖上大武的活動。三座神轎由廟方人員揹著一路前進，還有將近一千位民眾組成行腳隊伍，沿途更有信眾設香案恭迎媽祖聖駕，大家都不想錯過這場難得的盛會。民眾：「覺得很興奮很高興，這是第一次我們阿猴媽祖要上大武山，因為北大武山是我們屏東的守護山神。」民眾：「一個很好的活動，然後我們全家都出發都出動。」
建廟超過三百年，慈鳳宮供請媽祖神像登北大武山。（圖／民視新聞）
屏東慈鳳宮建廟超過三百年，首次要讓媽祖神像登上3092公尺高的北大武山，就是希望讓大家更了解宗教文化以及族群融合。阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原：「將媽祖請上去我們的北大武聖山，我們要跟原住民一個文化的交流，所以說就是海神跟山神的千年一遇。」屏東縣長周春米：「宗教的洗滌跟配合我們這樣爬山，我相信對我們現代的社會，一定會有很大很大的幫助。」媽祖神像從屏東市出發，除了第一天有信眾陪走外，接下來由102位好漢組成的登山組，預計在11月6日攻頂大武山，11月8日回到慈鳳宮，屆時也會有來自全台各地最頂尖的陣頭到場共襄盛舉，要用精彩演出，為活動畫下最完美句點。
原文出處：揹媽祖上大武活動登場 102位好漢後天攻頂！山神與海神的世紀相遇
