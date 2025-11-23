揹黃金賺40萬 男飛柬埔寨被賣詐騙園區成豬仔

高雄一名薛姓男子受到重金誘惑，朋友對他說去柬埔寨揹黃金到泰國邊界，兩天可以賺40萬。（圖／東森新聞）





高雄一名薛姓男子受到重金誘惑，朋友對他說去柬埔寨揹黃金到泰國邊界，兩天可以賺40萬。他和朋友飛了過去，對方卻直接說「你被賣掉」，並被押進詐騙園區。家屬先交40萬給一名台灣人希望救人，結果對方拿了錢落跑。後來再找上一名在當地開公司的台灣人，與詐騙集團的大陸老闆搭上線，付了一萬五千美金才救回人。

薛姓男子秀出手機上的對話，講述他被賣入詐騙園區的驚險經過。他承認自己貪心，聽了朋友的話，去柬埔寨背黃金到泰國邊界，兩天可以賺四十萬。雖然明知道帶這麼多黃金闖關絕對是違法行為，他還是決定拚了。然而10月31日他和朋友抵達柬埔寨後，聽到的卻是他們已被賣掉。

當事人薛姓男子：「他就是直接很了當地跟我們說，我們被賣掉了，然後問我們有沒有意願在那邊上班。我跟他說我沒有意願，他就說不然你要賠錢才可以離開，一萬五美金，要賠給他我才可以回來。」

薛姓男子進了詐騙園區後，因為拒絕做詐騙工作，但又答應交付1萬5美金，因此被軟禁。他趁機拍下照片，可以看到房間裡上下舖可住八個人，他睡在其中一個下舖，監看他的中國籍男子則在他前方的床鋪上。家人透過關係找到一名在柬埔寨的台灣人，自稱有門路能叫憲兵把人帶出來，但付了四十萬後對方卻突然消失。

薛姓男子vs.協助救援人員：「聯絡了憲兵隊這樣子，這是真的假的？我覺得應該是假的。他聯絡完也都沒有來，也都是騙人的。錢拿了，說晚上到，結果時間到了人就不見了。」

薛姓男子家屬最後找到高雄鳥松的一名里長參選人，他在柬埔寨開公司，透過管道找到把薛姓男子買走的中國籍老闆，將人安置到安全地點後才匯出錢。協助救援友人劉翔睿：「當然不可能直接給錢，要看到人再給。所以我們確認工作人員有接到人之後，才把錢打到大陸那邊。」

薛姓男子結束八天柬埔寨詐騙園區驚魂後回到台灣，原本想賺四十萬，卻前後付出百萬。他也以自身經歷告訴大家，短時間可以獲暴利的背後，很可能就是陷阱。

