損友護身符輻射超標1686倍！過海關警報狂響

▲中國機場海關近日查出，一名旅客身上配戴的護身符，輻射超標1686倍。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 朋友送禮也要小心！中國遼寧一名男子在機場入境時，引發核輻射監測門的警報，海關檢查後發現是朋友贈送給他的「護身符」含有放射性元素「釷-232」，輻射劑量超標1686倍。

據中國媒體報導，遼寧大連周水子機場海關，近日一名旅客通過海關固定式核輻射監測門時引發報警，海關官員立即展開排查，確定報警源頭。

調查後發現，該名旅客配戴的一枚飾品核輻射超標，輻射劑量達到168.6μSv/h（微西弗/每小時），超過現場本底值1686倍。核種分析結果顯示，該飾品含被世界衛生組織國際癌症研究機構列入一類致癌物清單的釷-232。

該名旅客稱，這個飾品是朋友送給他的護身符。圖片上顯示，護身符上寫有「臨兵鬪者皆陣列前行」、「丁」等字樣。而在淘寶上也有同款商品。

不少中國網友都留言吐槽：「這是殺父仇人吧，還朋友！」「你真的身在輻中不知輻啊」、「這是護身符還是催命符呀」、「你就說有沒有能量吧」、「淘寶有很多，九龍道長同款，說是能量石，還展示了能量有多少多少………不知道材料是不是一模一樣的東西」。

