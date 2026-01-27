損失上億！京元電內鬼竊IC電路板 20年資深工程師「螞蟻搬象」員工全看傻

京元電子竹南廠爆發內賊竊案，損失超過1億元。翻攝Google Maps



上市公司京元電子（2449）竹南廠驚傳資產遭竊！主謀竟是一名有20年資歷的資深工程師，他疑似沉迷線上博弈，欠下鉅額賭債，因此起了歹念將公司資產偷出變賣，他把50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備私自帶出變賣，京元電子初估損失高達1.2億元，嫌犯被捕後坦承犯行，目前苗栗地檢以5萬元交保候傳。京元電也證實，被竊的IC電路板為送修舊品，無關機密，也與收贓廠商和解獲得賠償。

根據《自由時報》報導，任職京元電子超過20年張姓工程師，在設備工程部擔任高級工程師，主要負責產線測試。去年6月廠方在進行內部管理時，發現新進電路板的系統登錄出現異常，隨即啟動全面設備盤點，調閱廠區監視器畫面釐清。

公司比對後竟發現，張男數次被拍到在無塵室內行跡可疑，他用塑膠袋把不明物品包裹後私自帶出公司。確認後，張男攜出物品就是公司列管的測試用電路板後，廠方也立刻通報總公司，同時也立即報案。

檢警深入追查後發現，才發現張男沉迷線上博弈，疑似欠下鉅額賭債，又因為財務黑洞擴大而心生歹念。據初步統計，京元電子損失高達新台幣1.2億元，全案經廠方報警後，目前由苗栗地檢署依竊盜罪嫌偵辦中。

該竊案引發京元電子內部討論，除了損失金額驚人，另外公司內控機制竟有嚴重隱憂。內部員工也紛紛質疑，每年的例行性盤點未能及時發現如此巨大的設備短缺，且張男出入廠區時，如何躲避通關機將管制品攜出廠區，員工也怒斥，廠區資安明顯出現大漏洞。

京元電今天證實竊案，澄清50張電路板新品價值1.2億元，但失竊都是送修舊品，無關技術機密等，已和收贓廠商和解，獲賠償1200多萬元，估計約是收回總損失約8成，另外張男則無力賠償。

