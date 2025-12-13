損失破萬! 獅子林商場遇竊 賊搜刮3C店高單價商品

社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導

西門町獅子林商場，一家專賣手機周邊商品店家，傳出遭小偷，竊賊選在凌晨四點，跑進賣場裡，發現店家使用活動櫥窗，自行移動櫃位，搜刮高單價的手機殼以及充電線，店家開店驚覺展示物品，不翼而飛，調閱監視器，才發現被「闖空門」，即便商場有保全，嫌犯依舊大膽犯案。

凌晨四點多，商場空無一人，一名身穿白色背心，揹著背包的男子，卻是獨自一人「逛大街」，發現一旁活動專櫃，似乎可以移動，竟自行推開櫥櫃，搜刮後方展示架上，全新手機殼，接著再繞到另一側，同樣潛入攤位裡，拿走手機周邊商品，滿載而歸的他，手裡還拿著戰利品，就這麼消失在賣場裡。手機周邊商品店家郭先生表示「先把櫃子拉出來從這邊進去，從這裡先用手電筒照，照裡面有什麼東西，再進來裡面偷東西，如果像剛剛人進去，這邊的東西就可以拿到了，他從這邊進去，這邊的東西也都可以拿到了。」

損失破萬！獅子林商場遇竊 賊暗夜搜刮3C店高單價商品

竊賊推開活動式櫥櫃 偷走展示架上手機殼及充電線（圖／民視新聞）

竊案就發生在西門町獅子林商場，專賣手機周邊商品的店家，活動櫃位打烊後，平時蓋上黑色帆布上鎖，上半部展示櫃，則會有拉門上鎖固定，小偷疑似發現櫥櫃可以移動，悄悄推開櫃子，默默拿走架上商品，包括高單價文創手機殼16個，以及展示架上的手機線6條，店家至少損失1萬6千元。手機周邊商品店家郭先生表示「主要是展示台上面，上面的3C配件，還有這邊的殼，還有拉櫃子裡面那邊的殼，我算這邊就一萬多元了，那邊沒有去算，看影片他好像是臨時起意的，我看那影片他是先用手機去照，裡面有什麼東西然後再去偷。」保全（變音處理）表示「不是有一個門禁一個而已，地下室也可以上來，有時候會走來走去要巡邏。」

獅子林賣場雖有保全礙於屬於開放空間 小偷疑趁巡邏空檔溜入店家行竊（圖／民視新聞）

獅子林商場，即便休息打烊，也都會有保全駐守。竊賊一個人，半夜進到賣場，保全似乎沒有察覺。店家除了提醒同棟各店家，小心竊賊，更期待保全能加強巡邏，隨時注意可疑人士。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

