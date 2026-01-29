損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大

根據日本經濟產業省近期調查，日本文創產業在 2025 年因盜版造成的損失高達 5.7 兆日圓，較 2022 年調查的 2 兆日圓幾乎成長三倍。《ITMedia》指出，該調查自 2025 年起新增「角色周邊商品」類別，若納入計算，整體損失更達 10.4 兆日圓。

本次調查涵蓋日本、中國、越南、法國、美國與巴西的消費者，依受訪結果推估線上盜版造成的日圓損失，並分為五大累：影像（2.3 兆）、出版（2.6 兆）、音樂（0.3 兆）、電玩（0.5 兆）與角色周邊（4.7 兆），總體相較 2022 年皆明顯增加。

經產省指出，雖然每人平均取得的盜版內容數量有所下降，但整體經濟損失仍持續擴大，主因包括物價上漲、匯率變動、盜版使用者增加，以及日本內容在海外更受歡迎。

官方表示，未來將持續打擊線上盜版，包括加強與各國執法單位合作、完善法律訴訟體系、因應生成式 AI 與仿冒品的侵權問題，以及建立版權資料庫以加速司法程序。

但日本政府也坦言，只要海外對日本內容的需求存在，盜版問題就難以完全根除，因此目前政策重點將放在「引導消費者使用合法管道」，並持續推動日本文創內容在全球平台的發行與拓展。

