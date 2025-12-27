損失1200多萬！好市多一整車活龍蝦「半路消失」…FBI也介入調查 網笑：聖誕大餐太豪華

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國近日傳出一起離奇的貨運竊案，好市多一批原定送往中西部賣場的活龍蝦，在運送途中不翼而飛，市值高達40萬美元（約新台幣1260萬元），不僅讓物流業者損失慘重，也驚動聯邦調查局介入調查，事件迅速引發關注。

好市多一批原定送往中西部賣場的活龍蝦，在運送途中不翼而飛。（示意圖／photoAC）

外媒報導，這批活龍蝦原本要配送至伊利諾州與明尼蘇達州的好市多門市，卻在麻州陶頓市（Taunton）取貨後失去蹤影，貨物既未送達目的地，也沒有任何合法改道紀錄。負責運送的物流公司事後追蹤發現，整個運輸資訊是突然中斷，狀況相當不尋常。

承攬運輸的Rexing Companies指出，這起案件並非單純失誤，而是疑似有組織的竊盜行動。公司執行長直言，這類犯罪集團常透過偽造電子郵件、使用一次性手機，甚至冒充合法承運商，在運輸過程中直接「劫貨」，而且鎖定的多半是海鮮、電子產品或藥品等高價值貨物。

他也不諱言表示，對中型物流仲介公司而言，40萬美元的損失「真的非常沉重」，不僅影響營運，還可能迫使公司延後招募、縮減員工獎金，最終推高整體供應鏈成本，導致消費者得承擔漲價壓力。他也呼籲政府必須提供更現代化的執法與追蹤工具。

對此，國土安全調查局今年已啟動「Operation Boiling Point（沸點行動）」，專門打擊有組織的零售與貨運竊盜犯罪，官方估計，類似的貨運竊案每年讓美國企業損失高達150億至350億美元。

這起龍蝦失竊案曝光後，也在網路論壇掀起熱議，有人質疑為何未全面加裝追蹤設備，也有網友以黑色幽默調侃，「今年聖誕節，可能有人要吃一頓超豪華的龍蝦大餐了」。

