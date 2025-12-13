損鄰申請期限太短 議員促延長

新北市三重區六張街「莘聖沐光居」建案，民國114年1月6日開挖地下室造成兩側鄰房傾斜後倒塌全拆除。（本報資料照片）

新北市因工程損鄰時有所聞，民眾面對鄰損糾紛時，現行申請期限偏短，還須自行尋找專業單位，增加程序困難與成本。國民黨議員呂家愷建議，市府應研議延長申請程序期限，並建立公開透明的鑑定管道。新北市工務局說明，「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」明訂受損戶在建築工程屋頂板申報勘驗後的1個月提出，均予受理及列管。

三重莘聖沐光居、新莊文德段公辦都更案、捷運環狀線板橋新埔民生地下道、汐止同興路地下道等皆因施工發生鄰損，導致部分店家無法做生意，嚴重者甚至危害居住安全。由於發生損鄰糾紛時，現行申請期限偏短，不少民眾會錯過申請期限，使得權益受損；另缺乏專業且可近用的鑑定管道，民眾往往須自行尋找專業單位，增加程序困難與成本。

廣告 廣告

呂家愷表示，市府應檢討及延長損鄰申請期限，給予合理時程，讓民眾有充裕的時間蒐證與提報，並建立由市府或委託公正第三方機構的鑑定平台，提供標準化流程、合理費用與專業判斷，作為解決爭議的客觀依據。此舉可提升爭議處理效率，減少民事訴訟成本，並強化民眾對市府保障居住安全的信賴。

民進黨議員張錦豪說，同興路地下道工程鄰損，造成居民房屋漏水、窗框傾斜、牆壁裂縫、磁磚龜裂，除已召開多次協調會，更要求工務局督促廠商負起責任。議員石一佑則說，應動用第二預備金賠償住戶及店家商業損失。

工務局說明，已訂定「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」，並公告辦理施工損壞鄰房鑑定及現況調查的機關、團體，包含新北市建築師公會等22個機關、團體。為加速處理建築工程損鄰爭議紛爭，受損戶得逕行選定鑑定單位並通知工務局，再發函告知起造人、承造人委託鑑定並負擔費用。

工務局補充，損鄰事件大多發生於建築物地下室開挖施工過程，受損戶在申報勘驗後的1個月提出，均予受理及列管，並於建築工地施工大門旁所懸掛的工程告示牌，填載損鄰申請程序期限，以告知鄰近住戶。