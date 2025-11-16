搏命丟垃圾！ 婦橫越馬路追垃圾車 丟完遭撞倒地

台南一名小吃店的員工，提著垃圾穿越馬路被外籍移工撞上。（圖／東森新聞）





台南有民眾倒垃圾被車撞，一名小吃店的員工提著二大袋垃圾，橫越馬路去追垃圾車，垃圾車剛好停等紅燈，也讓婦人丟垃圾，但是婦人才剛丟完垃圾，一轉身要穿越馬路時，人就被機車撞倒在地，一時間爬不起來，撞上婦人的外籍移工也受傷送醫。

民眾拍下的畫面中，看到晚間七點這輛垃圾車行駛在路中，在停等紅燈時，對向一名小吃店的員工，提了二大袋垃圾穿越馬路跑過來，不過婦人才丟完垃圾回頭要離開，卻被迎面騎來的機車撞上，婦人直接倒地一時間爬不起來。

救護車趕到現場，已經有一群民眾圍在婦人的身邊，而婦人送上救護車時，雖然臉部流血但是意識清楚。

119人員vs.婦人：「送你去成大好不好，送你去成大，你的牙齒，你的牙齒有怎樣嗎。」

小吃店其他員工：「叫她的時候她認得人，但是臉上有血、鼻子流血，昨天照X光，怎麼樣我們也不知道。」

小吃店其他員工不願多談婦人被撞的事，不止婦人受傷，騎著微型電動車撞上婦人的外籍移工也受傷送醫，而鄰居說垃圾車收運路線，會由對向繞一圈後再轉到，小吃店這個方向沒想到婦人卻跑過去。

目擊鄰居：「垃圾車在那邊停紅燈，她是提著垃圾去那邊丟，回頭過來就碰一聲就被撞上了，那個外籍移工騎得也很快，他在那邊撞到，倒在那裡，車子噴到那邊。」

台南歸仁警分局副分局長張俊雄：「民眾倒完垃圾轉身要離開時，不小心與後方騎微型電動二輪車北上之外籍移工發生碰撞。」

雖然肇事責任還待鑑定，但是婦人為了倒垃圾穿越馬路，是行人隨意穿越馬路，要先被開罰五百元。

