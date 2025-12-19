搓出幸福團圓味 人安羅東站攜手永樂國小師生街頭送暖

冬至佳節將至，人安羅東站攜手永樂國小舉辦「睦鄰和樂社區・自做湯圓慶冬至」活動。(圖：人安基金會提供）

冬至佳節將至，人安基金會羅東平安站於永樂國小舉辦「睦鄰和樂社區・自做湯圓慶冬至」活動，由永樂國小師生親手揉麵、搓製湯圓並現場烹煮，讓街友冬至前夕，也能品嚐到充滿人情味的節慶滋味，感受溫暖團圓的幸福時刻。師生們在揉麵、搓圓到分裝的過程中，一同體驗傳統冬至習俗，將滿滿的關懷與愛心，化作一顆顆溫熱的湯圓，傳遞給需要關懷的人。

永樂國小六年忠班鍾尚廷小朋友，因在街上接觸到街友，起心動念想要幫助街友，運用學校心願培力計劃的支持，進行圓夢計劃擺攤賣自己學習做的炒泡麵來賺圓夢基金，希望利用賺來的錢，送溫暖到街上的每個角落

人安基金會正如火如荼的籌辦第三十六屆「寒士吃飽30」公益活動，農曆年前將各界希望之光送到寒士身邊，支持年禮每份八00元、應急紅包每六00元，或每月九一八元「拉一把」常年服務，不論春夏秋冬，讓愛延續到每一個角落。愛心專線：（0三）九六一-七七0六，劃撥帳號：五00二-三四九五(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。

人安基金會長期關懷陷入經濟困境的清貧人士與街友，透過全台各地平安站，於每週一至五穩定提供早、午、晚三餐，確保弱勢族群在困境中仍能獲得基本生活照顧。同時，也提供潔身沐浴、短期安置、醫療轉介及工作媒合等多元服務，協助其逐步重返生活正軌。這些溫暖而持續的支持，皆仰賴社會大眾的愛心投入，才能讓平安站長年穩定運作，成為弱勢族群在風雨中的重要依靠。