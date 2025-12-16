搓湯圓慶冬至 人安基金會彰化平安站攜手泰和國小傳遞溫暖

▲人安基金會彰化平安站今日攜手泰和國小舉辦「睦鄰和樂社區 自做湯圓慶冬至」活動。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】冬至將至，為讓人安寒士服務由鄰近社區扎根，人安基金會彰化平安站今（16）日攜手泰和國小舉辦「睦鄰和樂社區 自做湯圓慶冬至」活動，由師生、志工與社區民眾共同搓湯圓、分享暖食，一起提前過節，現場洋溢著熱鬧溫馨的氣氛。

▲人安基金會彰化平安站站長游山河感謝泰和國小長期支持公益，更感謝社會大眾捐助物資，使平安站能持續提供熱食、急難救助與生活支持服務。（記者林明佑翻攝）

本次活動由人安基金會提供湯圓製作所需材料，同時，參與課程的學員也捐出20張發票兌換活動材料，透過彼此分工與支持，共同完成冬至傳統美食。老師及志工媽媽們則示範揉糯米團、捏湯圓的技巧，讓參與者在交流中感受濃厚社區情誼。

廣告 廣告

人安基金會彰化平安站站長游山河表示，冬至對台灣民眾而言象徵團圓與祝福，希望藉由這場活動，凝聚社區情感，並讓弱勢朋友在節慶時刻不感孤單。他也感謝泰和國小長期支持公益，更感謝社會大眾捐助物資，使平安站能持續提供熱食、急難救助與生活支持服務。

人安基金會指出，未來將持續舉辦社區互助活動，並呼籲民眾關懷身邊的弱勢族群，一起讓社會更溫暖。民眾也可透過捐款、物資支持或擔任志工，一同加入行善行列。彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。