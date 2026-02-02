「搔我的X！」挪威王儲妃爆與淫魔有染！曖昧對話曝光 兒涉性侵案醜聞連爆

挪威王儲妃梅特瑪麗特（左圖）在艾普斯坦（右圖）相關文件中，名字出現超過千次。（翻攝royalcourt.no／britannica.com）

美國司法部近日釋出最新一批、超過300萬頁的已故「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，其中，挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）的名字出現逾千次，外界質疑她與艾普斯坦過從甚密。與此同時，她的長子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Høiby）又捲入性侵案件，近日即將開庭，多重醜聞連環爆，讓挪威王室陷入空前的危機。

綜合外媒報導，瑪麗特與艾普斯坦從2011年開始往來，聯繫一路持續到2014年，期間雙方頻繁透過電子郵件互動。如今相關內容曝光，對話尺度引發側目。2012年10月，艾普斯坦在信中直言自己正在「找老婆」，還提到「巴黎很有意思，但我更偏好斯堪地那維亞人」；對此，梅特瑪麗特回覆：「我還在努力消化你竟然真的在找老婆」，還形容艾普斯坦「總是讓我微笑，因為你會搔癢我的腦袋」，甚至主動問道：「除了見我之外，你還有什麼事要做？」

挪威王儲哈康（左）與王儲妃瑪麗特（右）結婚25年。（翻攝Kongehuset臉書）

此外，瑪麗特曾詢問艾普斯坦，是否適合建議讓自己年僅15歲的兒子，使用「兩名裸女扛著衝浪板」作為電腦桌面？也曾寫下「艾普斯坦很迷人」「巴黎適合婚外情」等私密語句。文件還證實，瑪麗特早在2011年就曾Google搜尋艾普斯坦，承認結果「看起來不太好」。而艾普斯坦2008年已因涉及未成年性交易認罪，並入監服刑1年，當時挪威媒體已將他稱為「被定罪的戀童癖者」。

最引人關注的細節，是2013年1月，瑪麗特透過友人「借用」艾普斯坦位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅，停留4晚。雖然艾普斯坦當時不在場，但她曾與他在宅中會面。王室發言人向挪威公共廣播《NRK》證實此事，但強調瑪麗特從未前往艾普斯坦那個人稱「羅莉島」的性犯罪私人島嶼。另一次會面則是在加勒比海的聖巴泰勒米島，當時挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）曾與艾普斯坦打過一次招呼。

霍伊比（右）是瑪莉特（左）的長子，跟著媽媽進入王室，本身沒有王室頭銜。（翻攝X@Antirevenger）

長子淪性侵重犯？ 38項指控恐讓挪威王室聲名俱滅？

面對輿論壓力，瑪麗特透過王室發表聲明：「我對受害者表達深切同情，這是缺乏判斷力的結果，我很後悔與艾普斯坦有過任何接觸，這簡直尷尬。」她坦承，應該更徹底調查艾普斯坦的背景。挪威王室則強調，瑪麗特和艾普斯坦2014年後就沒有連繫，也無證據顯示她涉入愛普斯坦的性犯罪活動。

瑪麗特要面對的風暴不只她本人，她與前夫所生、現年29歲的長子霍伊比，他雖無王室頭銜，卻長年被視為王室一員。霍伊比在2024年8月首度被捕後，罪名不斷擴大，累計多達38項刑事指控，包括4項強姦罪（包含迷姦）、對前女友的身心虐待與死亡威脅、襲擊公務員、運輸3.5公斤大麻及多起交通違規。相關犯行最早可追溯至2018年，甚至有案件發生在王室斯考古姆莊園內。若全數罪名成立，最高恐面臨16年徒刑，審判預計2月3日展開，勢將引發國際高度關注。

