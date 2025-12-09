搖了快50秒！日本青森7.5強震 「天搖地動」畫面曝

日本青森縣東方近海8日當地晚間11時15分發生規模7.5地震，截至目前已接獲30人受傷的通報。地震發生後，許多民眾在社群平台分享駭人的現場影片。

地震畫面。（圖／AP）

日本政府針對此次地震發布評估報告指出，從北海道至三陸外海一帶，未來發生大規模地震的可能性已經高於平時。根據《TBS新聞網》報導，日本首相高市早苗進一步呼籲，不論是否位於此次地震的受災區域，所有可能需進行防災應對的地區居民，未來一週內都應該留意氣象廳與地方政府發布的資訊、確認安全的避難場所與避難路線、再次檢查家具固定等日常地震對策、維持能在感受到搖晃時立即避難的準備狀態。她強調在此基礎上，民眾仍可持續進行社會與經濟活動。

7.5強震爆發後，許多民眾立即於X平台分享災後慘況。從一名日本網友分享的影片可見，自宅家具被震得七零八落，一片狼藉。有網友上傳地震當下的辦公室監視器畫面，鏡頭上下左右劇烈搖晃，持續時間長達四、五十秒，「天搖地動」的畫面，讓人看得怵目驚心。

