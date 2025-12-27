搖十幾秒 27號深夜強震 南部捷運一度停駛 民眾驚嚇難眠

南部深夜地震小變大，嘉義民眾感受明顯搖晃，魚隻驚嚇險跳缸。（圖／TVBS）

27日晚間11點05分的地震雖然南部地區大多震度在三級以下，但因持續長達十幾秒，仍讓許多高樓層居民受到驚嚇。地震發生後，各地民眾紛紛拍下震波來襲的畫面，包括魚缸水晃動、吊燈搖晃及植栽明顯搖動等情況。高雄捷運一度暫停行駛，並以低速檢視軌道安全。屏東縣長周春米第一時間在臉書回報平安時，卻因系統錯誤出現不雅字眼，隨後緊急重新發文澄清。

南部深夜地震小變大，嘉義民眾感受明顯搖晃，魚隻驚嚇險跳缸。（圖／TVBS）

當晚接近11點，嘉義地區一位民眾發現魚缸開始搖晃，立即拿起手機錄影，隨後更強烈的震波襲來，讓他不禁驚呼。同一時間，台南市區的民眾也感受到明顯震感，水桶劇烈搖晃，吊燈不停轉動，就連放在地面上的綠色植栽都明顯晃動。一名住在三樓的民眾表示，這樣的震感已經算很大了。

廣告 廣告

高雄地區同樣感受到明顯搖晃，室內物品晃動得讓人頭昏，甚至有貼在牆壁上的大型白板位移了幾十公分。地震後，高雄捷運暫停行駛，並以時速20公里以下的速度檢視軌道，初步未發現設備損壞。

南部深夜地震小變大，嘉義到高雄民眾都感受明顯搖晃，高捷還一度停駛。（圖／TVBS）

屏東縣長周春米在地震後第一時間透過臉書向民眾回報平安，但疑似因系統錯誤，貼文中出現了不雅字眼，讓她不得不緊急重新發文澄清。根據中央氣象署監測，南部地區大部分震度都在三級以下，從嘉義到屏東，警消單位也未接獲任何災情及求助電話。

屏東縣長周春米急著在臉書報平安，疑系統故障出現不雅字，急忙發文澄清。（圖／翻攝臉書＠周春米）

雖然這次地震未造成重大災情，但這場深夜來襲的地震，讓原本準備入睡的民眾受到驚嚇，恐怕難以安然入睡。震後各地相關單位持續監測情況，確保民眾安全無虞。

更多 TVBS 報導

高雄凌晨起大霧！運將驚呼：以為又有煙霧彈

日本震不停！NHK團隊奔戶外避難 直擊青森6.9強震

高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了

缺工！ 「機器人」取代手工刀削麵 顧客曝：口感相同

