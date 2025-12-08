即時中心／廖予瑄報導

今（8）日晚間7時24分左右花蓮縣近海發生規模5.7地震，地震深度僅24.5公里，為極淺層地震。氣象署地震測報中心主任吳健富說明，今日地震發生原因為菲律賓板塊與歐亞大陸板塊發生碰撞擠壓，並提醒民眾，未來3天恐怕還有規模5到5.5的餘震發生。

吳健富表示，今晚在花蓮近海發生的芮氏規模5.5級地震，讓全台20縣市有感，不只花蓮縣有4級震度，就連位在對角方向的地區，台中、彰化、雲林也有3級震度，北邊有2級震度，南邊則是1到2級震度。

吳健富解釋，今晚地震的成因為台灣周邊的菲律賓板塊跟歐亞大陸板塊發生碰撞擠壓，歐亞從南邊碰撞菲律賓板塊，並在花蓮近海地區向下隱沒。這起地震的深度由深到淺都有，由於震央附近為極淺層地震，因此震度較大。

另外，吳健富說，花蓮縣鹽寮為4級震度，且搖晃了7秒，同為4級震度的奧萬大搖了1秒；花蓮縣3級震度的地區則是搖晃了10秒，因此當地民眾會感覺搖晃時間較久。他重申，地震發生後，氣象署也立刻在9秒後針對花蓮縣地區發送國家警報。

吳健富強調，根據氣象署研判，未來3天恐怕還會發生規模5到5.5的餘震，「民眾需多加注意。」

原文出處：快新聞／搖好久！花蓮5.7極淺層地震 氣象署：3天內恐有規模5餘震

