搖很大! 深夜7.0強震 小孩嚇壞狂奔.貓咪當場"石化"

昨天深夜的大地震，不只全台民眾很有感，許多毛小孩也被嚇壞了！就有飼主拍了地震當下，袋鼠、狗狗狂跳、狂叫，有的貓咪直接〝石化〞，一動也不動，但也有毛小孩相當鎮定，還在悠哉吃東西。對於地震，動物專家也說，如果貓咪緊張時，主人千萬不要去抱牠，以免被反咬受傷。

飼主：「地震地震地震，珠珠呢，欸怎麼這樣。」把珠珠震到石化，眼睛瞇起來，站了一個丁字步，還以為貓咪在擺POSE。還有貓咪顧著吃飯，飼主要說這隻可能是花蓮貓；不過，地震一來，還真的有不少貓貓嚇到不敢動。飼主：「警戒警戒！」實在嚇壞了，貓咪瞪大眼睛要坐也不是，要跳下來也不是，但也有貓咪，第一時間是去跑跑步機，兩隻貓還搶著跑，主人笑說這是"跑得夠快就感覺不到地震嗎？"

天搖地動！深夜７‧０強震 毛小孩嚇壞狂奔、貓咪「石化」

27日深夜規模7.0地震一來，蘭陽動植物王國的袋鼠們全都跳起來。（圖／蘭陽動植物王國）

而緊張到動來動去的，還有蘭陽動植物王國的袋鼠們。原本還懶洋洋或坐或躺，準備睡覺了，一陣天搖地動，袋鼠們馬上彈起來，全部被震到清醒。還有這隻柴犬也是嚇到差點站不穩。飼主：「過來過來。」地震一來趕快跑到主人身邊，愛貓愛狗們27號深夜碰到規模7.0地震，反應大不相同。北市動物園兒童動物園區長彭仁隆：「影片上出現這些跑滾輪啊，或者是這些比較躁動的狀況，通常都是因為，牠出現的焦慮跟急迫，動物他會需要去轉移，這些焦慮跟緊迫，有點像是人類，當我們碰到壓力，我們可能會出現咬指甲、抓頭髮、踱步等等這些行為。」

天搖地動！深夜７‧０強震 毛小孩嚇壞狂奔、貓咪「石化」

有民眾家中狗狗本來在睡覺，突然天搖地動也直接驚醒。（圖／民視新聞）

不過獸醫師也分享，當貓咪出現緊張行為，千萬先別直接將牠抱起。台灣動物醫院院長謝庭智：「一般是貓會害怕跑啊跳啊，會躲在一個牆角的地方，這樣然後主人會害怕說，貓咧怎麼辦會去抱貓，可是貓有時候反咬主人，所以這時候要很小心。」這大地震一來，不只人，毛小孩們也非常有感。

















